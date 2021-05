Nadie nos va engañar con los programas federales: Alejandro Moreno

No hay que dejarse engañar con los programas federales, con decir que si no votan por Morena estos van desaparecer, lo que vamos hacer es que vamos a regresar los programas que quitaron en beneficio de los campechanos y carmelitas, aseguró el Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, en reunión con mujeres carmelitas.

Estamos en el presente a la columna vertebral, hoy vine para decirles con gran entusiasmo que una vez que empecemos nadie nos va detener con el respaldo y apoyo de las mujeres.

Hoy a las mujeres les pregunto, ¿ya bajó la luz, los productos de la canasta básica, ya bajó la gasolina? quiero que me respondan esto.

El Gobierno Federal que encabeza Morena, en el tema de salud le quedan mucho a deber, no hacen la prueba del Tamiz a los niños que nacen, ustedes saben que no hay vacunas para el Sarampión, que no hay vacunas para la Rubéola, para el Tétano, ustedes lo saben porque lo viven, y esto es responsabilidad de Morena.

“Son unos sinvergüenzas, aparte son unos mentirosos diciendo que si votan por los candidatos de la coalición van perderse los programas sociales, hoy vamos a comprometernos con las mujeres de Carmen, de la villa de Isla Aguada, de toda la región de los Ríos”.

Queremos decir a ustedes que regresaremos el Seguro Popular, el seguro médico para las mujeres, porque todos ustedes están todo en las comunidades más apartadas.

Quiero agradecer a las mujeres porque gracias a ellas fui gobernador del estado de Campeche, hoy somos un estado ejemplar a nivel nacional, por lo que no deben dejarse engañar que los programas federales desaparecerán, los vamos incrementar desde el gobierno del estado y desde el municipio de Carmen.