Narcomantas es terrorismo implementado por Eliseo: Morena

Para el delegado en funciones de Presidente Estatal de Morena en Campeche, Erik Reyes León, la aparición de narcomantas este domingo en la ciudad de Hopelchén pudiera ser un teatro armado por parte del candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández, para sembrar terrorismo en el estado.

Al definir el terrorismo como un acto para inculcar miedo, supone que Eliseo Fernández emprendió la estrategia de autoseñalarse y generar pánico entre la población para que no salga a votar el próximo domingo 6 de junio, toda vez que Hopelchén representa un municipio donde va perdiendo frente a otros candidatos como la de Morena, Layda Sansores.

“Sinceramente el pueblo campechano es uno de los más tranquilos y más pacíficos, a nivel de seguridad no se tiene identificado que hayan grupos delictivos, yo creo en verdad que puede ser hasta una estrategia efectivamente del mismo Movimiento Ciudadano, ya no sé si pensar de la Alianza o no, la verdad no dudo”.

Reyes León aseguró que Eliseo Fernández solo se está tratando de victimizar frente a la población al estar desesperado de verse ganado electoralmente, “ojalá que no siga porque la idea es implementar miedo y que la gente diga que mejor no va a votar, no salga por temor de que algo pase”.

Lamentó una vez más que a 16 días para concluir el periodo de campañas y a 19 de la jornada electoral se registren este tipo de hechos que muestran la bajeza a la que los partidos pueden llegar para ganar la contienda, sin embargo, resaltó que se confía en el buen juicio de los campechanos para que su decisión de una transformación verdadera para el estado se consolide en las urnas.

El Delegado en funciones de Presidente Estatal de Morena significó, de igual manera, tras el panorama que las autoridades estatales y electorales deben garantizar la seguridad de la ciudadanía antes de los comicios.

“El Gobernador debe dar la garantía de la seguridad días antes del 6 de junio pero si no, la Presidenta del Instituto Electoral está obligada a que, de lo que ve en redes, medios de comunicación, solicite esta garante de paz a la autoridad estatal o hasta la Guardia Nacional porque es la responsable de que el día de la jornada marche con civilidad además de cuidar de sus funcionarios”. Reiteró al recordar se espera una votación larga debido a los protocolos sanitarios por la pandemia y en donde los ánimos pueden desbordarse al final del cierre de casillas.