Narcomantas no nos pone en riesgo: CMIC

El Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Edgard Curmina Rodríguez, señaló que la aparición de las llamadas “narcomantas” no pone en riesgo el estatus de tranquilidad que hay en la entidad campechana, ya que este tipo de actos que se presentan de manera esporádica, únicamente se hace con la finalidad de generar morbo o preocupación infundada entre la población.

Precisó que independientemente de que las autoridades tienen que hacer las investigaciones para determinar el origen de las narcomantas, para poder determinar quiénes las instalaron, por qué fueron colocadas en esos lugares, por lo que serán las instancias persecutoras determinarlo, pero confirmó que desde su perspectiva Campeche continúa siendo uno de los estados en los que prevalece mayormente la seguridad.

Aseguró que llama la atención el hecho de que lo plasmado textualmente en las mantas no hace alusión a la realidad que está suscitándose en Campeche, ya que en estas se dice que están muriendo personas inocentes de la sociedad civil, o que la Guardia Nacional está realizando acciones ilícitas, cuando en nuestra entidad se puede apreciar que la Guardia Nacional solamente realiza actividades de vigilancia en las carreteras.

“Este tipo de mantas que colocaron no refleja la realidad que hay en Campeche, entendería que estas fueran colocadas en estados como Tamaulipas, la Ciudad de México o Sinaloa, pero claramente esto no es lo que está pasando aquí, nosotros todavía no hemos llegado a ese grado de delincuencia”, dijo Curmina Rodríguez.

Por último, el Presidente de constructores aseveró que es importante que las autoridades de Seguridad Pública refuercen el tema de la vigilancia para evitar que se susciten nuevamente este tipo de situaciones, ya que solamente buscan alterar la tranquilidad que hay en la población campechana, por lo que ven con buenos ojos que se active la mayor cantidad de elementos policiacos, para retomar las labores de vigilancia en las diversas áreas de la capital campechana.

“Es importante que se activen a los elementos policiacos y que las patrullas estén en circulación, también que se haga uso de las cámaras de videovigilancia que se han instalado en gran parte del municipio, para que la misma gente pueda continuar tranquila su vida normal”, concluyó.