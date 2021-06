Necesario continuar con los protocolos sanitarios

El médico especialista en urgencias, Luis Alberto Fuentes Castro, indica que debemos seguir respetando los protocolos sanitarios, de forma personal y familiar a pesar de estar vacunado continuamos con ello.

Manifestó que de manera personal le molesta la irresponsabilidad de las personas que han dejado de seguir los protocolos “lo único que hago es decirles que no bajemos la guardia, que el virus continúa mutando y que a pesar de la vacunación estamos en riesgo de contagiarnos, así como también en las redes sociales o en grupos seguimos informando a los amigos, familiares, vecinos, que continuemos con las medidas sanitarias para evitar el contagio y más muertes”.

Propone continuar con las medidas sanitarias, evitar que los jóvenes regresen a las aulas hasta que exista inmunidad comunitaria o de rebaño, que las autoridades de los tres gobiernos implementen lugares estratégicos para que sea atendida toda la población que presente la enfermedad con el compromiso de que los lugares tengan los insumos, equipos y personal humano suficiente.

Señaló que el aumento de contagios es responsabilidad de ambas partes, la sociedad por no tener compromiso moral, ni cívico ya que al salir de su casas tienen más riesgos de contagiarse a pesar de estar inmunizados y las autoridades sanitarias y de gobierno por no aplicar las sanciones correspondientes en este caso vimos un proceso electoral dónde la mayoría de los partidos, tres para ser exactos hacían mítines masivos no cumpliendo con el protocolo sanitario condicionado a lo que hoy vemos cómo la tercera ola.

Indicó que muchas personas que estuvieron en campaña se contagiaron esperemos no llegar a más cifras en el transcurso de los próximos días, por el bien de la gente es importante continuar con las medidas sanitarias

” El Covid-19 vino para quedarse, por lo cual hay que aprender a convivir con él”. Quiero agradecer a todos los compañeros del personal de salud, del sector público, social y privado por el enorme compromiso ético, moral y sobre todo humano por lo que han hecho hasta ahora ante esta pandemia, dando la cara en alto ante una sociedad incrédula que no ha compartido el dolor de familias enteras que han desaparecido, un abrazo enorme y mil felicitaciones a todos, no bajemos la guardia, continuemos con las medidas sanitarias”.