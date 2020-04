Negligencias médicas no deben quedar impunes: Rashid Trejo

Tras lamentar el deceso de un hombre de 82 años de edad, sospechoso de Covid-19, al que le fue negado el acceso a la Clínica del Issste en Carmen por el guardia de seguridad en turno por haber llegado en una camilla de la Cruz Roja Mexicana, el Diputado Rashid Trejo Martínez fustigó el actuar del elemento y, sobre todo, del nosocomio, “porque lo que ha promovido el Presidente es que no se le niegue el servicio médico a nadie”.

Significó que ante un caso como el que se presentó en la Isla, es un hecho en verdad muy lamentable.

Con gran indignación, insistió en que “no es posible que le negaran el ingreso a dicho hospital, sobre todo, porque ya habían avisado que presentaba los síntomas del coronavirus”.

Enfatizó que ese tipo de negligencias no deben quedar impunes, porque ello llevó a la muerte de una persona que necesitaba ser atendido de inmediato y debieron haber aplicado los protocolos.

“Se les negó el acceso por personal en turno por más de media hora, lo que derivó en que el hombre perdiera la vida al interior de la ambulancia”.

El legislador de Morena, representante del Distrito 12, también hizo la observación que “muchas veces los vigilantes se sienten dueños de las empresas, dueños de los hospitales, sabemos que reciben órdenes sí, pero, hay que ponerse un poquito la mano en el corazón en estos tiempos”, recalcó.

Reiteró que ojalá los familiares acudan ante las instancias correspondientes, “para que pague quien tenga que pagar y hacerse una investigación rigurosa tanto en el Issste y en el IMSS a donde acudió primero, porque no puede seguir ocurriendo esto, no quiero saber lo que pueda pasar después de 8 de mayo cuando dicen las autoridades será el pico más alto del contagio”.

Señaló que por este tipo de situaciones la gente reclama y desconfía de las autoridades de Salud.

Asimismo, dijo, resulta muy lamentable el deceso del trabajador administrativo de la Clínica “Patricio Trueba Regil” del Issste, de 55 años que falleció ahí mismo en su centro de trabajo, y del cual aseguran nunca reportó que estaba enfermo.

“No le dieron la atención, sacaron dos versiones de que había pedido permiso y otra de que no, pero, el punto es que a los ciudadanos y derechohabientes se les está negando el ingreso, al igual que digan si no cuentan con las suficientes camas o ventiladores para hacer llegar esta voz al Gobierno Federal, no que siempre se dice tanto en Carmen como en Campeche: contamos con todo, pero a la mera hora vemos que tanto la Clínica de Pemex, el IMSS, Issste y el Hospital General no cuentan con los recursos necesarios para atender esta pandemia”.