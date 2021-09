Negro panorama para sector camaronero

A pocos días para que se levante la veda a la captura de camarón, la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) precisó que no se prevé un panorama alentador ante el alto costo que tiene el combustible, situación por lo que solamente han podido zarpar unas 20 embarcaciones del total que hay en la entidad.

“Los barcos irán saliendo día con día y el armador que logre conseguir financiamiento saldrá y el que no logre conseguir, pues no saldrá, eso lo veremos con el paso de los días, además, la veda acabó el 15 de septiembre a las 18:00 horas y estará abierto en todo el Golfo de México y Mar Caribe, entonces, los barcos que salieron ayer seguro van a Tamaulipas y así van a ir saliendo”, afirmó Francisco Romellón Herrera, Presidente de la Canainpesca.

El empresario comentó que no esperan tener alta captura del producto marino debido a que no cuentan con información confiable, pues resaltaron que las autoridades no realizaron las investigaciones pertinentes.

Precisó no saber cómo afrontar esta temporada, pues ante la falta de financiamientos, créditos bancarios y el alto costo del diesel, es sumamente difícil poder mover sus embarcaciones, ya que el año pasado los barcos tuvieron solamente un 50 por ciento de efectividad, por lo que el incremento constante en el costo del combustible genera un gran problema para los armadores, quienes tienen dificultades para pagarlo.