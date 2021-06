Nelly Márquez quiere dirigir el PAN sin elecciones y descalifica a Ruelas

Nelly Márquez Zapata no descarta buscar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN), misma que se renovará en el mes de diciembre, sin embargo, considera que no sería ideal llegar a la contienda interna.

La actual Diputada local, dijo que los liderazgos del albiazul deberán tomar acuerdos y empezar a trabajar ya, sobre todo, tras el desastroso papel del partido en la elección del 6 de junio, donde, si bien ganaron dos municipios, tendrían solo tres diputados locales.

Desde su perspectiva, la situación actual del PAN debe llevar al diálogo evitando la contienda interna, que es el método convencional mediante el cual su partido elige a sus dirigentes.

“Creo que una interna en la que van a darse todos los catorrazos sería contraproducente, yo le apuesto más a un gran acuerdo para que esto sea para bien del PAN; lo que sí me queda claro que Pedro Cámara ya se tiene que ir”, declaró.

Márquez Zapata, quien ya fue dirigente estatal del PAN en 2007 e interina durante de 2016, se pronunció por el diálogo, además, adelantó que en sus planes si está volver a la dirigencia “yo nunca descarto nada, el que está en política está en todo”.

“Me encantaría ser Presidenta del partido por su puesto, pero yo creo que ahorita el momento por el que está pasando el Partido Acción Nacional es sentarse todos los liderazgos y las fuerzas que tenemos allá o que teníamos allá, seguramente también tenemos, aunque parece cantinflear, pero así está y hacer un gran acuerdo para que el partido pueda reorganizarse”, comentó.

Además de Nelly Márquez, quien contaría con el respaldo de la también ex dirigente Yolanda Valladares Valle, han alzado la mano el ex Presidente Municipal y actual Director del Colegio de Bachilleres (Cobacam), Carlos Ernesto Rosado Ruelas, así como el ex candidato a Presidente Municipal José Inurreta Borges.

“Me parece que Carlos Rosado no tiene el tiempo de militancia que se necesitan cinco años por lo menos de ser militante activo para poder ir por la dirigencia estatal… Pepe bueno, yo lo respeto, lo quiero mucho, y no sé qué es lo que piense, pero si está, que bien”, comentó.

El cambio de dirigencia está programado para diciembre, en tanto, el número de aspirantes podría variar, el mismo Pedro Cámara Castillo, quien será Diputado plurinominal, no descarta buscar la continuidad en la Presidencia.