“Ni el amparo lo va a salvar del bote”: Luis García a Eliseo

Luis García Hernández, candidato a gobernador del partido Fuerza por México (FXM), reiteró que Eliseo Fernández Montúfar tiene mucho que explicar y ni un amparo lo salvará de enfrentar a la justicia. Trascendió que el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano (Moci) tramitó un amparo para evitar que sea requerido por la Fiscalía General de la República (FGR) ante los escándalos del uso de empresas fantasmas para desviar dinero del erario y la presunta reventa de pollos a sobreprecio en la parte más difícil de la pandemia.

García Hernández insistió que Fernández es un corrupto y traidor, “no librará la cárcel por el desfalco, desvío de recursos, asociación delictuosa y lavado de dinero, aún promueva los recursos legales como está acostumbrado para violar las leyes”.

Aseguró que de llegar a la gubernatura y la justicia no ha alcanzado al ex alcalde, procederá conforme a derecho, ya que ninguna persona que abusa del poder para beneficio personal debe seguir en libertad.

“Eliseo ya siente pasos en la azotea de ir a la cárcel, por ello, ante el miedo de ser capturado por orden de aprehensión, promovió juicio de amparo bajo el expediente 298/2021 en el Juzgado Décimo de Distrito por investigaciones en materia de corrupción, pero ni con su juego de victimización lo librará”, asentó.

Añadió que la Fiscalía General del Estado (Fgecam), la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche (Feccecam), tienen todos los elementos y pruebas para dejar caer el peso de la ley contra este político.

“La naranja podrida de corrupción, tendrá que pagar por todo el daño que le ha hecho al pueblo campechano, por ello, mi Gobierno no se tentará en encarcelarlo porque la corrupción no tendrá cabida y no se tolerarán que los funcionarios que abusen del poder, todo aquel que robe a Campeche, pagará con prisión, de eso me encargo”, sentenció.

El abanderado rosa continúa visitando las familias para llevar sus propuestas a todos los campechanos hasta el último día de su campaña que calificó como austero, donde se privilegia la salud sin actos multitudinarios que ponen en riesgo a la gente por el Covid-19.

“Aquellos que dicen tener a la salud de los campechanos como prioridad, sólo es demagogia porque no puede ser posible que expongan a los ciudadanos en conglomeraciones humanas para sus fines políticos”, finalizó.