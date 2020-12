Ni ex priístas ni ex panistas serán candidatos en el 21: JL Flores

Diputados del partido Morena negaron que el ex alcalde de Carmen Pablo Gutiérrez Lazarus sea el próximo candidato a la alcaldía en la Isla, sin embargo, no se descarta su participación en las encuestas para definir al abanderado. José Luis Flores Pacheco, aseguró que su apoyo a Layda Sansores es bien recibido, pero esto no le da una candidatura en automático.

Flores Pacheco aseveró que no se privilegiará a los ex priístas o ex panistas que lleguen a Morena, como todos los aspirantes deberán someterse a las encuestas.

“Creo que todos tienen derecho a participar, los estatutos señalan que los militantes deben mostrar trabajo social, de partido, donde se vea el trabajo realizado.

Hay compañeros que veo trabajando y todos tienen derecho, no existe definición, porque no hay procedimientos”, dijo. Significó que llegado el momento se darán a conocer los métodos de selección.

Respecto a los señalamientos de corrupción y mal versación de recursos que aún existen contra Gutiérrez Lazarus se dijo respetuoso.

Sin embargo, dejo en claro que en caso de comprobársele algún delito, estará impedido para ser candidato, “Morena no protege a nadie, sí una persona comete delitos o cometió no tiene cabida, ahorita los que vienen deben venir a sumar; los que vengan y quieran candidaturas, tienen que seguir el proceso estatutario”.