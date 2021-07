Ni vinculante ni tiene sentido la consulta, dinero tirado: legisladores 

A escasos días de realizarse la Consulta Popular para enjuiciar a los ex presidentes y mientras algunos militantes de Morena mantienen y endurecen su campaña de invitación a participar, votando por el “si”, Diputados critican su efectividad y lo caro que resultará.

Consideran que el ejercicio no es vinculante, ni traerá beneficio alguno, más cuando se trata de supuestos delitos, que desde su perspectiva debieron denunciarse por la gravedad con que son descritos.

Leonor Piña Sabido, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado remarcó que la aplicación de la Ley no se consulta, “es Ley y debe aplicarse sin distinción”.

Sostuvo que el PRI, lejos de “defender” o “justificar” a los ex presidentes siempre está a favor de la legalidad y en caso de hallarse culpables, tendrán que responder por sus actos, sin embargo, una Consulta no es la forma de llevarlos ante la justicia.

“Me parece y ya lo he comentado antes que una herramienta como la Consulta Popular no se puede usar para temas de revanchismo político o para justificar decisiones que fueron promesas de campaña, me parece que la Consulta Popular es una herramienta de participación, pero debe aplicarse a temas de interés, como presupuesto, programas o proyectos, etc.”, declaró.

Y agregó, “en este caso, me parece que es engañar a los ciudadanos, todos los abogados saben que la Ley no se consulta, se aplica, sí hay pruebas de los supuestos delitos de los ex presidentes, lo correcto es que el Gobierno Federal presente las denuncias y que la Fiscalía General de la República los investigue para deslindar responsabilidades, en caso de ser culpables, que paguen”.

Costará más de 500 mdp

El Diputado José Inurreta Borges remarcó que la Consulta Popular es innecesaria y representa un gasto millonario cuando hay diversas carencias entre la población, la salud de los mexicanos, la primera en orden de prioridad.

Reiteró que en vez de destinar más de 500 millones a organizar esta consulta, el Gobierno Federal debió invertirlos en la adquisición de medicamentos para el cáncer.

“Lo repito por enésima vez, el Gobierno de Morena en vez de esta consulta que no sirve para nada, debería de destinar esos 500 millones a comprar medicamentos, está el tema de los niños y niñas con cáncer, tenemos también el COVID-19, que se compren las vacunas necesarias para inmunizar a todos los mexicanos”, sentenció.

Externó que el presidente, sí tiene pruebas contra sus antecesores, debería acudir ante las autoridades para hacer las denuncias.

Precisó que en un país sin impunidad, como tanto presume en las mañaneras no habría obstáculos para castigar la comisión de delitos por parte de los ex presidentes sean del partido que sean, “sí cometieron delitos, que traicionaron a México, que lo paguen, pero ya, y nos habríamos ahorrado ese dinero para resolver los problemas de la gente”.