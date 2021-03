Nicte-Ha Aguilera ofrece defender la vida y caminar mucho

Con un mensaje “provida” y acompañada del actor Eduardo Verastegui, Nicté-Ha Aguilera Silva, candidata a gobernador por el Partido Encuentro Solidario (PES), arrancó su campaña política en la colonia “Caracol” de Ciudad del Carmen. La abanderada comenzó sus actividades en la cancha techada de esta zona de la Isla, donde un pequeño grupo de personas le acompañó, en su mayoría para buscar una fotografía con el actor famoso por sus posturas religiosas en contra del aborto y la que denomina “familia natural”.

Verastegui reconoció el apoyo de la candidata a sus proyectos personales. Afirmó que los provida son mayoría y organizados pueden ganar la elección del próximo 6 de junio.

“Si nos organizamos, si nos articulamos y si votamos con nuestros valores, de manera congruente y coherente, les aseguro que la próxima gobernadora del estado es Nicté, votemos pensando en las familias”, declaró.

Nicté-Ha Aguilera recorrió diversas calles de esta colonia con un reducido número de acompañantes en las casas se presentó como candidata del PES, partido que insistió busca construir un proyecto de Gobierno basado en las propuestas de los ciudadanos.

En entrevista, la abanderada pesista, aseguró que su campaña será de suelo, yendo a todas las comunidades, evitando los eventos masivos.

“Quiero caminar, no quiero eventos masivos, me he pronunciado desde la institución donde trabajaba por la salud y por la vida y vamos a cuidarnos, este arranque es recorrer, escuchar, convivir con la gente, escuchar sus propuestas y adherirlas a nuestro plan de Gobierno”, acotó.

Por la tarde, la candidata se trasladó al municipio de Champotón, donde continúo recorriendo colonias para escuchar las principales necesidades de mujeres y hombres.