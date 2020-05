Se divide el PRI en Yucatán por apoyar gobernador vía Ramírez Marín

Niega Congreso yucateco aval para préstamo a Vila Dosal y genera fricción priísta por cacicazgo local

Por segunda ocasión, el Congreso del Estado negó su aval al gobernador yucateco, Mauricio Vila Dosal, para contratar un nuevo préstamo millonario, quien ante esto reviró airadamente a quienes votaron en contra y de paso, se generó rispidez al interior del PRI.

El crédito de 1,728 millones de pesos que treparía la deuda pública del Gobierno del Estado a 9,500 millones de pesos, le fue negado a pesar de -por los datos que afloraron- haber pactado con el PRI local, el voto corporativo conducido por Jorge Carlos Ramírez y Dulce María Sauri, según informó el Senador Ramírez Marín en un vídeo que publicó en sus redes sociales.

En este que hubiera sido su tercer préstamo, Vila Dosal, tuvo su primer rechazo hace unas semanas por lo desenfocado de su propuesta y a confesión de parte, entre Sauri Riancho y Ramírez Marín, le enderezaron la plana a la propuesta del ejecutivo estatal de ofrecer “jornales”, no obras de infraestructura y de paso pactaron los 10 votos de la bancada tricolor.

Pero no contemplaron un dato para las formas, al no enterar al CEN de ese partido y actuando como facción estatal o como cacicazgo regional, lo que a pesar de no haber cumplido el PRI del Senador de Ramírez Marín con sus 4 pupilos, estos se enfrentan ahora a un proceso de expulsión dentro del Revolucionario Institucional.

Los otros 6 diputados tricolores con los de Morena, procuraron no endeudar la hacienda estatal y de paso, evidenciaron a los cacicazgos y arreglos con un gobernador panista que aspira a ser candidato presidencial, que desde el inicio de su gestión no ha hecho otra cosa más que endeudar a la administración estatal.

Por el momento, pudieron frenar las ansias del crecimiento de la deuda del Gobernador Mauricio Vila, quien recibió un estado de Yucatán pignorado por más de 2,500 millones de pesos y en poco tiempo lo elevó a más de 7 mil millones de pesos, hipotecando a la hacienda estatal por el triple ya que según información que ha trascendido, se paga 3 pesos de intereses por cada pero amortizado.

Y por otro lado, se evidenció los tratos bajo la mensa de Sauri Riancho y Ramírez Marín saltándose a su Comité Nacional. En conclusión, lo que mal empieza, mal acaba.