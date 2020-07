Niega Lavalle Maury recibir sobornos de Lozoya

Oliver Pacheco logra entrevistarlo

En su cuenta personal de twitter, el periodista Oliver Pacheco, director de noticias del Canal de TV Mayavisión, adelanta un fragmento de la entrevista que le realizó por teléfono a Jorge Luis Lavalle Maury, protagonista de los trascendidos respecto a la extradición de Emilio L., en donde por filtraciones varios medios de comunicación como El Economista y la revista EmeEquis, mencionan al campechano ex senador y ex panista Jorge Luis Lavalle Maury, como protagonista de vídeos recibiendo supuestos sobornos.

Hoy, en el programa Las Mañanas con Tomás, a las 8 de la mañana por Izzi y por Facebook Live (puede verlo a cualquier hora después de transmitir en vivo), ofrecerá la versión completa de esta entrevista con el ex senador y habla de varios temas, hasta de su ex colaborador Rafael Caraveo Opengo. Y niega enfáticamente, Lavalle Maury, que esté huyendo y que haya recibido algún soborno por parte del ex director de Pemex siendo senador de la República.

Mañana tendrá usted la entrevista completa aquí en las páginas de El Sur de Campeche. Aquí parte del fragmento de la entrevista.

Oliver Pacheco: Contador ¿Es cierto que está fuera del país, que está en Canadá, está huyendo como dicen?

Jorge Luis Lavalle Maury: No, no, falso. De hecho hoy en la mañana cuando me enteré, lo aclaré (no dice a quien), estoy en México (no dice Ciudad de México) con mis hijos, con mi familia, cuidándonos del Covid, como espero todos los demás, es una enfermedad bastante seria y que tenemos que tomar con mucha seriedad. Y no, estoy muy tranquilo cuidándonos.

Oliver Pacheco: Contador, ¿qué relación tuvo -si es que la tuvo- con el director de Pemex?, porque lo menciona como protagonista en supuestas grabaciones en las que habría recibido sobornos. ¿Es así? ¿Qué tiene qué decir a todo esto?

JLLM.- Es totalmente falso, yo no recibí, no he recibido ninguna prebenda o soborno.