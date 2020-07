Niega todas las supuestas acusaciones y se dice disponible para la política

Entrevista exclusiva de Oliver Pacheco con Lavalle Maury

Durante el programa “Las Mañanas con Tomás” fue presentada la entrevista completa que le hizo el periodista Oliver Pacheco al ex Senador Jorge Luis Lavalle Maury, quien rechazó haber recibido sobornos del ex Director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio “L”.

De la misma forma, negó que se encuentre fuera del país como algunos medios nacionales han publicado, al asegurar que se encuentra en su casa de la Ciudad de México junto a su familia.

Otro de los temas que abordó el periodista campechano a Lavalle Maury fue sobre las acusaciones hacia su ex colaborador Rafael Caraveo Opengo, la Reforma Eléctrica y sus aspiraciones políticas.

Oliver Pacheco: Contador, ¿es cierto que está fuera del país, que está en Canadá, está huyendo como dicen?

Jorge Luis Lavalle Maury: No, no es falso. De hecho hoy en la mañana cuando me enteré, lo aclaré, estoy en México, con mis hijos, con mi familia, cuidándonos del Covid, como espero todos los demás, es una enfermedad bastante seria y que tenemos que tomar con mucha seriedad. Y no, estoy muy tranquilo cuidándonos desde hace muchos meses.

OP: Contador, ¿qué relación tuvo, si es que la tuvo, con el ex director de Pemex?, porque lo mencionan como protagonista de ciertas grabaciones en las que habría recibido sobornos. ¿Es así? ¿Qué tiene que decir a todo esto?

JLLM: Es totalmente falso, yo no recibí, no he recibido ninguna prebenda o soborno por la Reforma y en su momento, la relación que tuve o tuvimos más bien, porque éramos un equipo colegiado de Diputados y Senadores, que más de un año trabajamos en la Reforma Eléctrica y la misma relación con Pemex tuvimos con la CFE, con la Comisión Reguladora de Energía, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la SENER, con las Cámaras Empresariales e hicimos inclusive viajes al extranjero para tratar un rescisorio de éxito, donde se había llevado reformas estructurales de esta naturaleza (en el pasado), para replicarlos e incluirlos en la reforma. Entonces, es una reforma muy transparente y ampliamente discutida, nos tardamos prácticamente más de un año para aprobarla y desconozco realmente, solo sé lo mismo que tú, de porque se me está citando.

OP: Usted, ¿a qué atribuye estos señalamientos?, tengo que preguntarle, ¿se trata de grilla, chivos expiatorios, no tiene argumento?

JLLM: Realmente lo desconozco mi querido Oliver, digo, lo que he visto es lo mismo que tú y me imagino que la demás gente que nos escucha. Pues nos nombran a todos los que participamos en su momento en la Reforma, en todo ese proceso que te digo, pero desconozco qué hay detrás de todo esto.

OP: Con todo lo que se dice de la Reforma Energética y lo que está ocurriendo con el ex Director, ¿usted defiende todavía los alcances o beneficios como en su momento se decía de esta Reforma Energética?

JLLM: Por supuesto que sí. Aquí hay un dato, la Reforma que se aprobó, fue la Reforma del PAN, recordarás que presentamos iniciativas tanto el PRD como el PRI y el PAN, y la reforma que finalmente se aprobó fue la del PAN que presentamos en el 2013, y que por ciento, fue muy cercana también a la que había presentado el PAN en el 2009. Fue una Reforma que buscó el PAN incorporar por el bien de nuestro país por muchos años, entonces, pues por supuesto que sí. Yo creo que es una buena Reforma y es una Reforma que finalmente le dio instrumentos y herramientas al Estado Mexicano, para aprovechar mejor sus recursos naturales en materia energética y aprovechar el enorme potencial que tienen otro tipo de energías como son las renovables, por ejemplo. Entonces sí, desde luego, es una buena reforma y yo sigo pensándolo de esa manera, entiendo que todos tenemos diferentes opiniones y maneras de pensar las cosas, pero la mía sigue siendo exactamente la misma.

OP: Entonces, para dejar en claro. Esas supuestas grabaciones que señalan y en la que dicen que esta el ex Director de Pemex y usted aparentemente, ¿no hay tal, no aparece Jorge Luis Lavalle Maury en ninguna grabación o video?

JLLM: Rotundamente no.

OP: Usted fue de esa Comisión de Energía durante la Reforma Energética, ¿supo de sobornos o actos de corrupción que están denunciando en estos momentos?

JLLM: Sinceramente no, o sea, no veo una relación entre lo que se dice a 7 años de la aprobación de esa reforma, con lo que pasó en ese momento.

OP: Déjeme preguntarle otro de los temas, ¿nos puede confirmar si su ex colaborador, como también mencionan Rafael Caraveo, está detenido o ha tenido trato o relación con él?

JLLM: Mira, ahora sí, de mi decían que estoy en Canadá, pues me imagino que es un tema totalmente infundado de alguna manera; de Rafa te puedo decir, que Rafa es un excelente profesionista, muy trabajador, muy estudioso, de hecho, Rafa es contador, abogado, fiscalista, tiene maestrías, digo no he hablado con él, pero me imagino que está viendo temas de trabajo.

OP: Contador, quiero preguntarle, ya cerrando este tema. ¿A qué se dedica en estos momentos, está con la 4T, con Layda Sansores, con el PAN o el PRI?

JLLM: (suelta carcajada) Fíjate que me alejé mi querido Oliver un buen rato de la grilla, bueno más bien de la política, ahorita estoy desde que salí del Senado estoy metido en mi despacho, puse un despacho de Consultoría con varios amigos, donde vemos temas de iniciativa privada.

OP: ¿Se jubiló de la política?, ¿Vemos que hay viene 2021?, digo en Campeche estuvo involucrado y participando, digo, ¿Ya no lo veremos aquí en Campeche o en algún lugar participando en política?

JLLM: Bueno, tú sabes que tengo un profundo cariño y amor a mi tierra, en este momento de la política, dicen que nunca digas nunca, por supuesto que me encanta, por supuesto que me gustaría hacer mucho más por mi Estado y pues en estos momentos estoy concentrado en sacar adelante mi despacho, al igual me imagino que muchísimas empresas.