Ninguna autoridad aclara presencia de petróleo en la costa

Autoridades ambientales o Pemex deben informar de donde provienen los grumos y si representan un riesgo a la salud de los bañistas, así como el daño ecológico que provocaría

Ante la presencia de los grumos de presunto hidrocarburo en las costas del municipio, el ecologista Miguel Benítez Heredia exhortó a las autoridades ambientales así como a Petróleos Mexicanos (Pemex) a informar de este hecho y si la ex-paraestatal es responsable que se haga responsable.

El activista manifestó su molestia al percatarse que ninguna autoridades mostró interés en el hecho y que cientos de bañistas estuvieran en la playa, sin saber si estos grumos representan un peligro grave para la salud de quienes estaban en el lugar, así como del daño ecológico que representan.

“Yo creo que aquí hubo una irresponsabilidad, las autoridades debieron informar acerca de la procedencia de estos grumos, no sabemos si realmente son grumos de petróleo o son de las chapopoteaderas naturales, no lo sabemos, porque Pemex o las autoridades ambientales no informaron y creo que eso es una total irresponsabilidad por parte de ellos”, dijo.

“Se está generando un daño ecológico terrible, durante el día de ayer nos percatamos que varios kilómetros de playas estaban cubiertas de estos grumos y las personas se paseaban como si nada, no sabemos si esto puede causar efectos adversos en la salud y lo peligroso es que las autoridades no cerraron ni siquiera la playa, ni la limpiaron para saber de qué se trataba”, añadió.

El ambientalista reiteró el llamado para que las autoridades ambientales y Pemex informen sobre lo sucedido y se hagan responsables del suceso que mantiene a la comunidad preocupada.