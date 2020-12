No a la violencia y guerra de egos: José Segovia

Los campechanos, lo último que quieren es que la elección del 2021 transite entre la violencia y la guerra de egos entre quienes no saben cómo hacer política, afirmó el Presidente Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Segovia Cruz.

Luego de un supuesto roce entre el Alcalde con licencia Eliseo Fernández Montúfar y Alejandro Gómez Cazarín aspirante a la alcaldía de Carmen por Morena, el líder perredista hizo un llamado a la prudencia y contender con respeto.

“El ciudadano está harto de la gente que no sabe hacer política, al día de hoy, tenemos un Alcalde con licencia recorriendo los municipios buscando la forma de posicionarse porque no tiene ningún respaldo, donde lo tuvo evidentemente en la capital, ya no la tiene muy bien”, expuso.

Consideró que la visita a Carmen por parte de Fernández revela su ego, ya que al final no tiene quien le respalde, y en ese afán se encontró con un morenista acostumbrado “a actuar de forma rijosa en Ciudad del Carmen”.

Uno como otro – siguió – “están cortados con la misma tijera y es lo que la gente, el ciudadano carmelita, en este caso, los campechanos no queremos, queremos políticos que se dediquen al 100 por ciento a hacer trabajo político y con la sociedad”.

Aseguró que los partidos en forma responsable buscan cambiar la percepción de la gente, pero con actitudes problemáticas, otros buscan conformar un estado de conflicto permanente donde se haga lo que ellos pidan.

“Quieren llevar a Campeche a un ambiente de problemas sociales, al interior del proceso electoral, pero nosotros no vamos a caer en ese juego, nosotros en el PRD vamos a seguir trabajando con congruencia y con responsabilidad”, añadió.

Manifestó la disposición del PRD por avanzar en 2021 con tranquilidad, sí con la efervescencia de un proceso electoral, pero alejado de todo tipo de violencia que pudiera dañar la integridad de los campechanos.