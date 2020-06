No acata medidas sanitarias la mayoría de los carmelitas

Elementos policiacos continuarán exhortando a la población a respetar la Sana Distancia y utilizar el cubre boca; la pandemia aún no terminado, por lo que también deben evitar salir de sus casas

Lejos se encuentran los carmelitas de respetar las medidas de Sana Distancia y el uso del cubre boca, pues aunque gran parte de la población lo hace, existe un gran número de ciudadanos que no acatan las medidas, por ello continuarán los exhortos de la Policía Municipal a toda la población para que no bajen la guardia.

El director de la policía, Carlos Eduardo del Rivero Galán, afirmó que aún no ha terminado la pandemia y que tampoco se puede salir de casa si no es necesario, por lo que hizo un llamado a la población para que eviten salir de su vivienda por ocio y particularmente para quienes salen sin medidas de higiene.

“Aquí lo que te voy a decir es que las medidas de higiene no han acabado, nosotros seguimos con nuestro trabajo de exhortar a la gente, hemos visto un mayor movimiento desde el día de ayer, está parado ahorita por el mal tiempo, pero el lunes si se vio un movimiento grande. No entendemos porque la gente salió si en Campeche las medidas sanitarias restrictivas no han concluido”, señaló.

“Nos preocupa esta situación principalmente porque nos encontramos en el pico y por eso es que se sigue invitando a las personas a que cumplan con las medidas de higiene, que porten los cubre bocas y que no salgan más de una persona por familia para evitar riesgos de contagio, no queremos afectaciones”, expresó.

Dijo que aunque mucha gente llega a ser consciente y entiende la situación también existen personas que se sienten ofendidas con las exhortaciones y llegan hasta a agredir de manera verbal a los policías o simplemente los ignoran, por lo que pidió a la población respetar estas medidas, para así evitar el uso de la fuerza.