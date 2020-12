No acepta Lavalle desvío de recursos

Tras los señalamientos de irregularidades en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) lo que habría costado su cargo al ex Contralor de la Comuna, Sergio Novelo Rosado; el Director del Smapac se desmarcó de cualquier acusación.

Juan Carlos Lavalle Pinzón no dio importancia a las declaraciones del ex funcionario, “creo que cada quien es responsable de los comentarios que hace, no tengo nada que opinar”, respondió ante los cuestionamientos sobre el tema.

Ayer el funcionario junto a personal a su cargo, acudieron casa por casa en el fraccionamiento Villa Tulipanes invitando a los ciudadanos a cumplir con el pago del servicio, aclarando que en caso de no atender el llamado procederían con la “limitación” del vital líquido.

Interrogado por los dichos del ex Contralor, Lavalle Pinzón insistió que no se distrae en el tema; también dijo que están abiertos a cualquier auditoría.

“Nosotros siempre tenemos un órgano interno de control, la Contraloría del Ayuntamiento, las revisiones que se hacen del Gobierno del Estado… La verdad es que no lo sé, pero pues bueno, cada quien es responsable de los comentarios que hace”, declaró.

Sobre las denuncias de cortes en el suministro de agua potable, negó “persecuciones” alegando que van solo contra quienes tienen más de ocho meses sin cubrir los pagos para usuarios domésticos; en caso de uso comercial, dos meses es suficiente para hacer los apercibimientos.

Explicó que en primera instancia invitan a cubrir el costo por servicio en un plazo de 72 horas, en caso de que el usuario no cumpla, les ofrecen hasta cuatro horas para negociar el pago. Sí al final no hay disposición se limita el servicio como ocurrió con vecinos de la avenida Hidalgo el pasado martes.

“Quien definitivamente no quiere resolver su situación está previsto que podemos limitar el servicio, no hacemos una cacería, no nos interesa limitar el servicio de agua, nosotros necesitamos para brindar el servicio a la ciudadanía, que se acerquen a cubrir los adeudos correspondientes”, asentó.

Lavalle Pinzón pidió a los ciudadanos cumplir con sus pagos, o recibirán la visita de representantes del Smapac para ofrecer facilidad, o bien limitar su servicio.