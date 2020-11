No aceptaremos presiones, en el PAN hay madurez  y Lixa no va a cambiar el rumbo: Rosado Ruelas

“En el momento que alguien me amenace o me quiera quitar del camino con problemas, me hago a un lado, no soy político de problemas”, afirmó el ex alcalde de Campeche y aspirante a la candidatura del PAN a la gubernatura Carlos Ernesto Rosado Ruelas.

Dijo que continúa como panista, porque le interesa sumar y construir la primera alternancia en el Estado. Tras la supuesta amenaza al Presidente estatal Pedro Cámara Castillo para aceptar la imposición de Eliseo Fernández, remarcó que su partido tiene valores y no aceptará este tipo de politiquerías, insistió que él respalda a Pedro Cámara Castillo.

“No es cierto, la verdad es que trabajamos todos de manera particular, Eliseo es el alcalde de Campeche, tiene aspiraciones, Chava Farías tiene aspiraciones, un servidor, pero aquí nadie puede quitarle la tranquilidad a nuestro Campeche, es falso, es noticia falsa, nadie puede sentirse amenazado por cuestión política en lo personal”, declaró.

El ex diputada panista y actual funcionario de la 4T Juan Manuel González Navarrete afirmó en redes sociales que el yucateco Elías Lixa Abimerhi estuvo en la ciudad, para amedrentar al dirigente estatal y que designen en automático al alcalde de Campeche

Rosado Ruelas descartó tal acción y lo calificó como una “fake news”, recordó que en el PAN los procesos internos se viven con intensidad y no descarto que nuevos rumores surjan conforme se acerque el momento de la definición.

¿El PAN se divide? Se le cuestionó.

“Yo espero que no, creo que hoy tenemos la posibilidad única de ser alternancia en 2021 y ojalá que así las personas que están dentro del PAN y que están tratando de fracturarlo entiendan que hay que pensar en lo ‘muchote’, normalmente pensamos que con poquito se ganaba, hay esperanzas de ser alternancias ojalá piensen en sumar y no restar”, respondió.

En su apuesta por la madurez, reveló que ha dialogado con el alcalde de Candelaria Salvador Farías González, entre ellos hay una excelente relación y “como caballeros” acordaron buscar la candidatura sin denostaciones de por medio.

“Hay madurez, estamos esperando las convocatorias, nos vamos a inscribir y que gane el mejor, tengo la capacidad y madurez de levantarle la mano a Chava o Eliseo sí ellos ganan y estoy seguro que así será de parte de ellos conmigo”, expuso. En torno a la coalición con el PRI y el PRD, descartó que permee en sus aspiraciones; sin embargo, insistió que la decisión de firmar una alianza está en sus dirigentes local y nacional a quienes les refrendó su confianza.