No al recorte de prestaciones al trabajar desde casa: sondeo

Al hacer estas preguntas: ¿Aceptaría un recorte de salario a cambio de trabajar en casa?, ¿Estaría dispuesto a perder prestaciones si trabaja desde casa?, ¿A qué sacrificio estaría dispuesto si pudiera quedarse a trabajar en casa?

Gerardo Gómez dijo: No aceptaría un recorte, al contrario, tendría que usar mis propios medios, energía eléctrica, aire acondicionado, mis cosas para hacer mi trabajo.

Jorge Chávez respondió: No estaría dispuesto a perder nada, sino al contrario, que garanticen mis derechos y mi salud.

Leticia Rodríguez contestó: El sacrificio no lo tiene que hacer el trabajador, sino el empleador, que garantice la salud y un medio de trabajo digno.

Sergio Tucuch dijo: Dependería mucho en que trabaje, ya que el 80 % de los trabajadores es del gobierno, y las empresas privadas no les convendría que los empleados trabajen desde casa, una farmacéutico no vendería desde su casa, un albañil no trabajaría desde casa, un chófer, un taxista, un carpintero, un obrero de confección, un tortillero, un campesino, un agricultor, sin este último no existiría alimentación.

Guadalupe Rocha dijo: – No para nada, no estoy dispuesta, solo puede ser a las horas a laborar de más o menos según sea el caso.

Silvia Almeyda dijo: No, si de por si gano poco, y las cosas siguen subiendo de precio, porque tendría que sacrificar prestaciones, si seguiría trabajando, además, la única que tengo es el IMSS, me quedaría sin ninguna, no sé si sea factible el quedarse en casa, si por ahora ya se están reactivando todas las actividades

Elizabeth Chan respondió: A ninguno porque trabajar en casa es dedicar tiempo a ese trabajo que realizas en tu centro de trabajo y ocupas tus cosas, eso genera gastos.

José María Poot dijo: Si, dependiendo de cuales, perder prestaciones superiores a las que marque la ley, ya que casos como Seguro Social e Infonavit es primordial para muchos, pues no creo aceptar algo así, así como está la situación tan precaria, el sacrificio y a la vez no es el cuidado y seguir las normas sanitarias aunque a muchos no nos guste.