No al regreso a clases

JESUSA FLORES

Una vez más el Presidente de México ha lanzado la moneda, la advertencia de que Campeche en abril debería de regresar a estudiar y con esta posibilidad ya han lanzado un cuestionario a los padres de familia, para saber si están de acuerdo o no con este regreso.

Y en esta ocasión no escribo como periodista, me pongo en el lugar de una madre o padre de familia que ha cuidado a sus niños evitando que salgan a lugares concurridos, pese a que se tenga color amarillo o verde, pero pensar que mi sobrino pudiera ir a un salón de clases y convivir con niños que no sé con qué tipo de personas ya convivieron, no, no me lo imagino.

Yo, en este caso, cuento con un sobrino que está en preescolar, si bien sabe que no se debe de quitar el cubrebocas, no tocar nada cuando por alguna necesidad tiene que salir con su mamá, pero no es lo mismo que conviva con 15 niños más y pensar que regrese con otro cubrebocas y por ende infecte a los demás, no. Yo con este regreso estoy en contra.

Pero claro, el Presidente cree que es muy fácil decir vamos a regresar a clases Campeche, y más que no lo está pensando con la finalidad de beneficiar a los campechanos, sino para que sea un tema totalmente electoral, López Obrador no cambia su forma de ser, todo para él representa votos.

Sin embargo, esperemos que el Gobierno del Estado siga en la misma postura de decirle no, al regreso presencial de clases, pues tal vez pueda hacer falta, pero aún no hay condiciones y más cuando las escuelas han estado abandonadas por un año. Insisto, no hay condiciones.

8 DE MARZO EN PANDEMIA

Un año más donde se conmemora el Día de la Mujer, sin embargo, no hay nada que celebrar, al contrario, hay mucho porque pedir, porque en esta pandemia el maltrato y los asesinatos contra la mujer han incrementado.

En esta pandemia las mujeres han sufrido maltrato, las han dañado, usado y hasta asesinado, pues muchas de ellas por el encierro no podían acudir a los lugares donde se suponía que las auxiliaran, pues todo estaba cerrado.

Finamente, con toda esta situación, este lunes seguramente habrá marchas y demás, respetemos lo que hagan, pues no vale más un edificio que la muerte de una mujer. Así que si usted no sabe el fondo de los movimientos que se darán hoy, mejor ¡Cállese!