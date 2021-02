No apoyar a Layda es traición y Carmen Molina es traidora: Patricia León

No apoyar a Layda Sansores San Román, significa traicionar a Morena y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó la Secretaria General de este instituto político, Patricia León López.

Luego de que la Consejera Estatal, Carmen Molina Chablé, fuera exhibida despotricando contra la candidata morenista, pidiendo no votar por ella, pero sí en favor del ex Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia; externó que son temas particulares que no reflejan el sentir de la militancia.

Molina Chablé en franca operación a favor de Renato Sales Heredia, aprovechó para acusar a Layda Sansores de vender candidaturas y traicionar a Morena.

“Son los mismos, es un grupo que tiene ya unos años que se han manifestado un poco en contra de ciertos liderazgos en el partido bajo sus propias perspectivas y creencias personales. Argumentos no tienen, peso político tampoco”, declaró.

Destacó que los verdaderos militantes de Morena están trabajando para consolidar la 4T con Layda Sansores al frente. Destacó que su compañera de partido viola los estatutos de Morena y por ello puede hacerse acreedora a una sanción.

“Es una persona que ya no tiene puesta la camiseta por Morena, está pidiendo que no se apoye a un liderazgo tan reconocido como es la licenciada Layda, obviamente al estar pidiendo esto los morenistas nos sentimos molestos porque si alguien representa a Morena en Campeche es la licenciada Layda”, apuntó.

Sobre la sanción, afirmó que está en manos de la candidata solicitar una investigación, pero muchas veces ella misma minimiza estos comportamientos para evitar los conflictos.