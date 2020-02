No bloquear trabajo de Juntas Municipales, exigen legisladores a alcalde

Durante la primera sesión ordinaria del segundo año de ejercicio constitucional, diputados del PRI, Morena y PVEM coincidieron en exigir al alcalde Eliseo Fernández a no bloquear el trabajo de las Juntas Municipales de Hampolol, Tixmucuy, Alfredo V. Bonfil y Pich, amenazándolos con quitarles recursos, sobre todo, cuando en este ejercicio fiscal 2020 el Congreso del Estado le aprobó más dinero.

La primera en fijar postura fue la diputada Karla Toledo Zamora, quién cuestionó el actuar del edil panista al llamar corruptos a los presidentes de las Juntas Municipales, “por una simple percepción e interpretación personal como lo ha manifestado en redes sociales, cuando todos sabemos que el dinero para ejercer la obra municipal es responsabilidad del Ayuntamiento y el recurso que estos órganos auxiliares reciben es únicamente para los servicios públicos y algunas acciones pequeñas en sus comunidades y que mes a mes tiene que comprobarlo en la Contraloría Municipal”, acotó.

Asimismo, pidió una audiencia con el edil para hablar de éste y otros temas, porque su trabajo deja mucho que desear.

Por su parte, el diputado José Luis Flores Pacheco, advirtió que Fernández Montufar que “no por ser alcalde está exento de que se le acuse por algún delito”, y recalcó que de acuerdo al artículo 249 del Código Penal señala que “se impondrá de tres meses a un año de prisión si le calumnia se difunde por cualquier medio de comunicación, internet y medios, a cual se puede hasta duplicar”.

Dijo no estar de acuerdo en que se les quite el dinero a las Juntas Municipales porque no solo se les aprobaron más recursos, sino que son quienes en primera instancia les resuelven las necesidades a las comunidades.

Agregó que desde septiembre del año pasado, dichos servidores públicos le hicieron llegar al presidente municipal de Campeche cuáles eran esas necesidades y si hubo algún manejo ilegal como aseguró en la pasada sesión de Cabildo, que presente las pruebas, al igual que la Contraloría, “pero no se vale que dañe la imagen de compañeras como de Graciela Pech de Hampolol que sabemos está trabajando con la ciudadanía”, señaló.

En tanto, el diputado Alvar Ortiz Azar, recalcó que los platos rotos siempre los terminan pagando los ciudadanos, y se sumó a lo dicho por sus antecesores, y expresó que “no nos vamos a cansar de repetir que el trabajo debe ser en equipo y que las autoridades hagan la parte que les toque, ni más ni menos”.

Por lo que pidió a Fernández Montufar una siguiente reunión con los diputados, “porque no hay avances ni respuestas, y tampoco sabemos dónde están los 70 millones de pesos que se iban a invertir en calles porque todas están destrozadas”, manifestó.

No hubo defensa hacia el edil de ningún diputado panista.

Como parte del orden del día, no hubo ningún trascendente en cartera, y antes de concluir la sesión, los diputados fueron convocados el próximo 5 de febrero a las 11:00 horas para continuar los trabajos legislativos en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo.

0 Share