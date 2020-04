No cumplió Pemex con protocolos sanitarios

El Diputado priista, Carlos Jasso Rodríguez, coincidió en que Petróleos Mexicanos (Pemex) no cumplió con protocolos sanitarios ni de seguridad emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni de la Secretaría de Salud Federal ni Estatal, “desde un principio dijimos que hacía falta que acatara las medidas y ahora estamos viendo los resultados, están bajando personas con coronavirus”.

Dijo, hay una gran preocupación por parte de los carmelitas al conocerse los primeros casos de plataformeros infectados de Covid-19, y hay temor a que se saturen los hospitales de Carmen.

-La ciudadanía está un poco nerviosa porque está llegando personal de plataformas que no son de aquí sino de otras partes del país, pero aquí están buscando atención médica – precisó.

Al preguntarle sobre la capacidad hospitalaria de la Isla, el legislador local mencionó es muy probable que de seguir llegando más pacientes con Covid-19, provenientes de plataforma y barcos, esta se vea rebasada en gran manera.

Confió en que Pemex haga su parte y controle esta situación, al igual que el Gobierno Federal porque ponen en riesgo a toda la población. “Es un tema muy delicado y muy importante, y al ver que Pemex no toma las medidas necesarias y no las implementa nos pone en riesgo a todos los carmelitas”, expuso.

Jasso Rodríguez puntualizó que todas las autoridades deben coadyuvar y analizar si las medidas que se están aplicando a nivel mundial también se han implementado en Carmen.

“El Alcalde Oscar Rosas hace su trabajo desde el Ayuntamiento, tu servidor hace lo propio, Gobierno del Estado está muy en contacto con el Gobierno Federal para que todos al mismo tiempo actuemos y entre todos hacer que no haya tanto riesgo para la población y que podamos salir adelante”.

Ante los casos confirmados de Covid-19 de plataformeros, opinó el Diputado priista que Pemex no le dio la debida importancia a la pandemia en la zona petrolera, “debieron haber implementado medidas de seguridad más estrictas para que la gente que suba a plataforma o baje tengan un control férreo de su estado de salud y no pongan en riesgo la salud de la gente de Carmen”.

Finalmente, hizo un llamado a la población a quedarse en casa para evitar que se propague el virus, a cuidar nuestras familias.

