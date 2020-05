No debe haber favoritismo para ningún municipio

Exige la autoridad municipal de Candelaria que no haya favoritismo para ningún Municipio, pues todos tienen casos registrados y la medida debe ser igual

CANDELARIA.- La decisión del Gobierno del Estado, de aislar y señalar como “foco rojo” al Municipio de Candelaria debido al creciente número de casos de COVID-19, al cancelar las corridas de autobuses, molestó seriamente a la primera autoridad candelarense, quien se fue contra la decisión y exigió que no haya favoritismo pues todos los Municipios tienen casos registrados y la medida debe ser igual.

Cuestionado sobre una nota publicada en un medio de circulación estatal, donde señala la decisión del Gobierno del Estado, respondió molesto: “pues si es así, la cancelación de autobuses de pasaje debe ser para todos, combis de pasaje y que no se note el favoritismo”.

Recalcó que desde hace dos meses viene trabajando con autoridades de la Secretaría de Salud , donde lamentablemente autoridades ejidales han hecho caso omiso, incluso se atrevieron a festejar el aniversario de sus comunidades en medio de esta pandemia que está causando muchas muertes en todo el Estado, y lógicamente en el país, muchos de ellos apoyados por servidores públicos, de quienes prefirió guardar sus nombres.

Pero mientras el munícipe hizo su coraje, la ciudadanía salió al paso pidiendo a los responsables poner mano dura contra quienes no acaten las medidas restrictivas, como las de mantener cerrados los parques y no permitir la entrada a nadie, mantener siempre su sana distancia en los supermercados, tiendas y otros espacios; no salir de no ser necesario para así coadyuvar en la sanitización general.

Así, la petición generalizada es que la Policía o fuerza pública sea más severa para poder hacer cumplir las disposiciones y proteger a la sociedad, porque por negligencia de unos el problema va en ascenso, poniendo a Candelaria entre los tres Municipios con mayor porcentaje de casos activos.

Caso singular sucedió el pasado viernes, cuando un taxi procedente de Playa del Carmen, Quintana Roo, fue regresado, se le impidió el ingreso a la ciudad, esto mientras que se continúa con las labores de sanitización por parte de personal de Salud, Ayuntamiento y de vectores.