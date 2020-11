No dejó títere con cabeza en Calakmul

Layda Sansores Sanromán, Raúl Pozos Lanz, los Alcaldes de Escárcega Rodolfo Bautista Puc y de Tenabo María del Carmen Uc Canul, así como legisladores de Morena fueron atacados y descalificados por el Alcalde panista Eliseo Fernández Montúfar.

En una reunión con habitantes de Calakmul, donde se promocionó como candidato a la gubernatura, el Edil fue grabado por uno de sus simpatizantes. En un audio de al menos 50 minutos habla de obras y acciones que supuestamente planea en caso de ser electo.

Entre la conversación lanza una serie de acusaciones en contra de políticos campechanos, como la Alcaldesa de la Álvaro Obregón, Layda Sansores Sanromán, quien se perfila como candidata de Morena alegando que en su vida no ha hecho nada por Campeche.

“Layda lleva 60 años viviendo del erario público, jamás en su vida a tenido una sola actividad económica tampoco, no sabe administrar y tampoco ha generado jamás en su vida económica”.

“¿Tengo que comprar la historia de que ya le toca porque su papá fue gobernador y ella siempre ha querido ser gobernadora como su papá? ¿Ya le toca porque perdió tres veces y ahora quiere venir a gobernarnos y a hacer un desastre y a seguir haciendo lo mismo? Y algo muy importante, eso de que no ha tenido la oportunidad de hacer algo por Campeche es mentira, porque ya fue Diputada federal, Senadora, Diputada federal, Senadora, candidata a la gubernatura, Diputada federal y Senadora y todo gracias a Campeche y ¿Qué ha hecho por Campeche? Absolutamente nada”, dice en la grabación.

Fernández Montúfar también ataca a Raúl Pozos, Lanz, otro aspirante al cuarto piso. “Raúl Pozos lo veo en una entrevista diciendo tengo 38 años en la política y siempre he soñado con ser gobernador, como si nos fuéramos a compadecer de su anhelo, esto no es un juego. El Estado no lo podemos dejar así en manos de alguien solamente por que sueña desde niño con llegar y robarse todo lo que puede y ser multimillonario él, sus hijos y nietos, eso ya tiene que cambiar”.

En su pretensión de ganar simpatías, el Edil capitalino presume a sus oyentes una supuesta cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Confesó que lo apoyó en el 2018 aún y cuando su partido Acción Nacional (PAN) ha criticado con dureza al Presidente.

Eliseo, por el contrario, se deshizo en elogios hacia el mandatario y tildó a los morenistas en Campeche de corruptos, de los Diputados dijo que algunos construyeron mansiones con cámaras de vigilancia; también se lanzó contra los Senadores Aníbal Ostoa Ortega, Cecilia Sánchez García y el Diputado federal Carlos Martínez Aké.

“Los Diputados locales se vendieron, hoy por hoy el Congreso es de mayoría opositora, y todos estos Diputados que llegaron precisamente por el empuje de la candidatura del Presidente, llegaron realmente sin compromiso social, no recorriendo sus demarcaciones”, declaró.

LOS ALCALDES DE MORENA, LOS MÁS CORRUPTOS

En el mismo audio, Eliseo Fernández se lanzó contra sus homólogos Presidentes Municipales de Escárcega y Tenabo, ambos militantes del partido Morena.

“El Alcalde de Escárcega (Rodolfo Bautista Puc) es más corrupto que el Alcalde de Calakmul (Luis Felipe Mora Hernández) y es de Morena; la Alcaldesa de Tenabo (María del Carmen Uc Canul) resultó más corrupta que los alcaldes priístas que había tenido Tenabo”, enunció.

Eliseo Fernández, quien busca ser postulado por el PAN o por Movimiento Ciudadano a la gubernatura, mantiene una campaña adelantada desde el inicio de su gestión; los fines de semana se va a los municipios para reunirse con los ciudadanos donde aprovecha para descalificar a sus posibles adversarios.