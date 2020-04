No entiende López Obrador la realidad de los mexicanos ni el impacto económico

No entiende cómo va a manejar y proteger la salud de los mexicanos: Nordhausen Carrizales

El presidente Andrés Manuel López Obrador no cumplió de ninguna manera las expectativas en su llamado quinto informe, porque los mexicanos esperábamos un Plan Económico y en materia de salud para afrontar el Covid-19, subrayó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Nordhausen Carrizales.

“Creo que no entiende la realidad que viven los mexicanos, no entiende la gravedad del impacto económico por la emergencia sanitaria en la gente que se autoemplea, de las micro, pequeñas y medianas empresas y tampoco entiende cómo proteger las inversiones tanto nacionales como extranjeras que generan miles y miles de empleos para todos los mexicanos”, señaló.

Menos aún, dijo no entiende cómo va a manejar y proteger la salud de los mexicanos.

-Definitivamente decepcionados ya estábamos y como leí en Twitter: nunca me creí capaz de decepcionarme más de quien no esperaba nada. Es una tristeza por México, es algo que los mexicanos no nos merecemos – recalcó.

En entrevista, Nordhausen Carrizales hizo hincapié en que el titular del Ejecutivo Federal tampoco dio respuesta concreta de cómo va a sacar adelante la economía del país, “es desafortunado, es triste, pero, lamentablemente es lo qué hay”, puntualizó.

Calificó a López Obrador de ser “un pequeñito Presidente para un gran problema. Lo dijimos muchas veces, nadie nos creyó de lo que eventualmente iba a pasar con este Gobierno que íbamos a acabar siendo una Venezuela o una pequeña Cuba.

“Es un tipo que desprecia totalmente a la Iniciativa Privada así como a la capacidad de los mexicanos de autoemplearse y de salir adelante. Desprecia totalmente todo esfuerzo que tenga que ver con la individualidad y con el esfuerzo de las personas que se levantan todos los días por las mañanas a buscar el sustento de sus familias. No le importa”, fustigó.

Y reiteró que al Presidente de México solo le importa acumular la riqueza y el poder, y es aún más ridículo decir que va a generar dos millones de empleos, cuando en la primera parte de su sexenio se perdieron 500 mil empleos, “cuando las cosas iban bien en el mundo y ahora que van mal, eso nadie se lo cree ni él, es como Pinocho, le va a crecer la nariz”, agregó.

En cuanto a quitarle sus aguinaldos a burócratas, expresó que es un grave error, sobre todo, en lo que se refiere a los empleados del sector salud, cuando es momento que los incentive económicamente. “Porque son quienes se la están rifando en esta enfermedad todos los días en los Hospitales, en el ISSSTE, IMSS, los doctores, enfermeros, y este cuate quiere apretar el gatillo parejo. Muy, muy mal por todos lados”, concluyó.