No es de extrañar que contratos del Tren Maya se entreguen a la CTM

No es de extrañar que el Gobierno Federal haya otorgado el control absoluto de los contratos colectivos de trabajo a la CTM, por la obra del Tren Maya para el tramo Escárcega-Calkiní, “si son lo mismo, es el nuevo PRI o el viejo PRI como lo quieran ver”, subrayó Víctor Améndola Avilés, dirigente estatal del PRD.

Subrayó que es parte de sus denuncias, “antes decían que eran el PRIAN, pero ahora es el PRIMOR”, recalcó.

En entrevista, puntualizó que “más allá qué organizaciones tengan los contratos del Tren Maya lo bueno sería que se transparenten y clarifiquen las cosas, porque luego se manejan de manera muy oculta, como si estuvieran escondiendo cosas ilegales”.

Reiteró que si no quieren que los demás piensen que están pidiendo “moches” a cambio de contratar a la gente, que sean transparentes.

No obstante, dudó que lo hagan porque afirmó que, “el Gobierno Federal desde el inicio de su administración se ha distinguido por su opacidad, por otorgar contratos por asignación directa o lo qué pasó con el hermano de Zoé Robledo en el IMSS o antes con Manuel Bartlett. Entonces, este discurso del combate a la corrupción, de no mentir y no robar, solo ha quedado como algo demagógico”.

Y recalcó se trata de la pura simulación, “estamos viviendo un cambio democrático que solo vive en la cabecita del Presidente, no estamos viendo cambios sustanciales que conlleven a la mejoría del sistema político del país, por el contrario estamos regresando a los viejos vicios como cuando el Presidente fungía como árbitro de las elecciones o como cuando elegía candidato, en fin”.

No obstante, en lo que llamó una regresión histórica, confió en que el ciudadano analice en unos meses, “y los mandemos a sus casas porque no están cumpliendo con lo que prometieron en campaña”.

Finalmente, el perredista exhortó a los mexicanos a ser críticos con los gobernantes.