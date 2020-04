No es mala idea desaparecer subsidios, pero que  el Presidente AMLO transparente el uso del recurso

No es mala la idea, por el contrario, de manera general es buena, opinó el diputado Álvar Ortiz Azar respecto de la disolución de Fideicomisos que decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador, “pero, que se transparenten los recursos, hacia dónde se van a dirigir”, señaló.

En entrevista, el diputado y dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), subrayó que de manera general es un acierto, sobre todo, porque había muchos Fideicomisos que “eran opacos y poco transparentes, poco confiables o que no tenían criterio de aplicación de recursos bien establecidos y bien definidos”, recalcó.

Consideró que dentro de esos Fideicomisos, hay algunos que resultan beneficiosos, pero, coincidió también que otros fueron creados para beneficiar solo a unos cuantos.

-Creo que la idea es buena, pero, no debemos centrarnos en los Fideicomisos y en los recursos que él está quitando, de los que no eran claros, sino hacia dónde se va a ir ese recurso, qué se va hacer con ese dinero porque ahora Hacienda es quien tendrá y dispondrá de esos recursos – puntualizó.

En este caso, enfatizó, se debe pedir al Gobierno Federal que no solo desaparezcan estos Fideicomisos que no eran claros, sino también que sean transparentes a la hora de aplicar esos recurso porque son muchos millones de pesos que podrían ser orientados para beneficiar a mucha gente.

“Sobre todo, se podría usar en trata de impulsar a las micro, pequeña y mediana empresas, sobre todo, ahora en la situación que vive el mundo hoy en día que seguramente en los próximos meses enfrentarán muchas dificultades y hay riesgo de que la gran mayoría de ellas pudieran, incluso, desaparecer”, acotó.

Ortiz Azar hizo énfasis en que gran parte del discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador se centra en el combate a la corrupción y malversación de recursos en sexenios anteriores, “hoy vemos qué hay cierta opacidad o que no hay la transparencia que se espera. Vemos que en este gobierno ha habido obras y proyectos que usan recursos públicos mediante el proceso de asignación directa y eso creo que es no ser transparente e incongruente. Y ahí es donde debeos centrar la atención, qué se hará con todo ese dinero de los Fideicomisos”, manifestó.

El legislador local para concluir subrayó que le corresponde al Gobierno Federal predicar con el ejemplo de total transparencia en el manejo de esos recursos y cero discrecionalidad.

