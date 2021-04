No es suficiente tiempo para adecuarnos a las nuevas reglas de outsourcing: CCEC

“No serán suficientes tres meses para hacer estos movimientos y dependerá para las empresas del tamaño del negocio, hay empresas que son muy grandes que no les será suficiente pero es una bola cantada, ya que desde hace tiempo desde que empezó a correr el rumor y desde que se estaba comentando tenías que ir empezando a prepararte para el momento”, dijo el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Víctor del Río R. de la Gala, en relación a los cambios que se darán en el outsourcing.

Manifestó que en teoría no son tus trabajadores porque están en otra nómina y a final de cuentas trabajan en la empresa pero en papel. No vamos a tener un tema que se tendrá que controlar directamente desde tu empresa y se tendrán que organizar para poder llevar esa administración que antes no llevaban.

Hay empresas que hacían eso con el fin de evadir responsabilidades laborales y que, dijo, están mal, por ello estos cambios mientras que las empresas que contratan los servicios de otra empresa y sigue manteniendo las prestaciones que marca la ley no veo razón por que quitarle o desaparecer, eso tendrán que hacer estas empresas tendrían que prepararse y capacitarse para tornar esa administración.

Con estas modificaciones van a poder trabajar algunas empresas y para otras será complicado, no se corre el riesgo de que pudiera haber desempleo por esta situación, por no poder meter a sus nóminas a los trabajadores que se tenían a través del otro sistema.

“Pues tendrán que hacerlo, no veo porque al final de cuentas no se pueden detener por eso tendrán que aplicar los cambios para contratar personal y hacerlo porque ya está aprobado”, dijo el Presidente de la CCE.