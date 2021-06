No fue error ir en Alianza, PRD vigente

Luego de una cerrada jornada electoral e iniciar junto con el PRI y PAN los procesos correspondientes para impugnar la selección a la gubernatura, de manera particular el dirigente estatal del PRD, José Segovia Cruz, puntualizó que “el partido no se acaba en este proceso electoral y todavía hay PRD para rato”.

Aseguró que lejos de una postura de arrepentimiento por ir en alianza con el PRI y el PAN, se reforzó la capacidad de seguir haciendo del PRD un partido de alternativa para los campechanos, donde si bien los resultados no les favorecieron como pensaron, se cumplió el objetivo principal de la coalición a nivel nacional, el obtener la mayoría en la Cámara de Diputados.

Segovia Cruz detalló que a pesar de no haber obtenido el 3 por ciento de la votación y con ello no tener representación en el Congreso del Estado ni se tendrá la participación que el IEEC da a los partidos políticos, dijo que el PRD sigue siendo un partido nacional, no pierde su registro como muchos pensarían.

“En términos generales, el PRD sigue trabajando, se está reorganizando, no cometimos ningún error con la alianza, no lo hicimos, estuvimos convencidos en todo momento, era necesario para oxigenar a México, pero el objetivo principal era la Cámara de Diputados, cerramos filas en Campeche”.

Precisó que la baja en la votación, ya había sido prevista por lo que no los sorprendió al considerar que muchas personas no saldrían a votar por la pandemia o razones ajenas, así como el que tampoco coincidieran en una elección cruzada, o bien, que el PRI y el PAN captaran los votos del PRD.

“Sabíamos del riesgo de tener menor votación, ya estamos haciendo un análisis desde dentro del partido estamos, venimos trabajando todavía un año apenas con esta dirección, son resultados no esperados pero sí había un margen de lo que podía pasar, pero finalmente los votos se quedan en la coalición”.