No hay condiciones para volver a las aulas: PRD

El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Segovia Cruz, rechazó la posibilidad de que más escuelas sean abiertas en una segunda fase de regreso a clases presenciales en el estado, toda vez que no existen las condiciones para ello.

Con un llamado al Secretario de Educación a no mandar a nadie y que personalmente verifique los planteles para que se dé cuenta de que las instalaciones no son las adecuadas, de la existencia de falta de agua y de luz, se pronunció en contra de que más niños sean expuestos en las aulas.

“Aunque si bien, hasta el momento no se ha hecho oficial, ya se mencionó que se quiere continuar la próxima semana con las clases presenciales, yo no sé si tenga una varita mágica para recomponer todo en una semana o no tiene conocimiento de las carencias, porque hay muchas escuelas con carencias, tan sólo aquí en la ciudad hay muchas”.

Expresó que espera que el titular de la SEDUC se ponga a trabajar, que vaya a las escuelas y que brinde soluciones antes de continuar abriendo más escuelas, donde aunque la asistencia no es obligatoria, los padres que si decidan enviar a sus hijos, los exponen al contagio.