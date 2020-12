No hay para aguinaldos en Carmen por culpa de Pemex: JNC

“Es urgente el pago, pues no es pago a proveedores, es el aguinaldo a los trabajadores lo que se van afectar a los carmelitas que se dedican a la industria petrolera que no van a cobrar sus aguinaldos, es una realidad, tienen hasta el 20 para pagar y estamos a día 12 y hoy es día que nadie ha pagado aguinaldo”, sentenció el Diputado panista y coordinador de la bancada, Jorge Nordhausen Carrizales. En entrevista, dijo que, en las visitas que ha realizado el Director de Pemex, Octavio Romero ha desplazado al empresario carmelita, ya que no se han dado reuniones con el sector cuando se encuentra la Isla. “No va haber cobranza de aguinaldo es lo que he tratado de decir ya a grito abierto, clamando al cielo, pero ellos traen otras prioridades, ellos traen un engaño en lo que ha sido la política energética con Carmen y Campeche, es un engaño total”, dijo.

Señaló, que no solo los trabajadores de Pemex no van a cobrar, si no, los empleados de confianza no van a tener aguinaldos completos porque los están obligando a renunciar a la mitad al menos de sus aguinaldos y de ahí los amenazan con córrelos y lo que están haciendo es una violación laboral. Informó que, hace unos días acudió a las oficinas de Petróleos Mexicanos donde aún atienden el director general, pues presentaron por escrito el reclamo que muchos de los empresarios carmelitas han hecho, pues han ignorado todos los llamados que se han hecho desde el congreso.

“No me dieron ninguna respuesta, no me supieron decir más, lo único a lo que se limitaron fue a sellarme los oficios, todo muy bonito y todo, pero respuesta como tal no hubo”, dijo. Finalmente, lamentó toda la situación que se tiene en Pemex sobretodo que han traído engañados a los empresarios carmelitas, a los cuales se les debe mucho dinero y que con mucho trabajo han sobrevivido en este año tan atípico.