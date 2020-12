No hay pase directo a la boleta: Maggy Duarte

Si Raúl Pozos Lanz aspira a ser candidato a la Alcaldía de Campeche por Morena, tendrá que ganar la encuesta donde participarán también el Diputado federal Carlos Martínez Aké, la ex Regidora Bertha Pérez Herrera y la ex Directora del Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) Margarita Duarte Quijano.

La ex funcionaria reiteró que las reglas son claras y nadie tendrá un “pase directo” a la boleta; significó que no le preocupa la presencia del ex priísta en Morena, ya que los militantes y simpatizantes saben quiénes han trabajado por el proyecto de la cuarta transformación.

La también ex dirigente de Convergencia, resaltó que todo es especulativo porque hasta ahora, lo único cierto es el apoyo de Raúl Pozos a Layda Sansores.

“Yo lo que sé, es que Raúl se está uniendo para consolidar este triunfo de Layda Sansores, para consolidar la cuarta transformación en Campeche, que sepa no ha pedido espacio para él o para su gente, el viene solo a sumarse a las filas de Morena, si es así, adelante, no solamente estarán las puertas abiertas para él, sino para todo el que se quiera sumar”, declaró.

Remarcó que la única forma en que Morena podría ceder candidaturas, es en el caso de una coalición con otro partido político como el PT, pero mientras eso no suceda, los externos que pudieran llegar se sujetarán a las reglas y participarán en las encuestas.

Duarte Quijano habló de otro escenario, afirmando que Layda Sansores necesitará ayuda como gobernadora, “a Raúl Pozos lo veo con ganas de solidarse, con ganas de sacar adelante a Campeche, tal vez después que demuestre su trabajo y quiera hacer las cosas para bien, pudiera estar en el Gabinete”.

Consideró que habrá mucho por hacer, y los espacios en el Gobierno tendrán que ocuparse con personas capacitadas y dispuestas a hacer lo necesario para mejorar las condiciones de los 13 municipios.

Ante la insistencia de que un priísta pudiera hacerse de candidaturas o puestos que simpatizantes de Morena bien podrían ocupar, reiteró que el trabajo de cada uno hablará por ellos.

“No me preocupa porque habrá piso parejo y dependerá del resultado de una encuesta, estoy segura de quien soy, como me ve la gente, no tengo miedo a ninguna encuesta de manera personal aceptaré los resultados, sean favorables o no”, apuntó.

Agregó, “todo lo que se me ha dado yo nunca lo he exigido, mucho menos peleado algún puesto, pero tampoco seré juanita, es decir, no me voy a bajar para dárselo a otro, que sea el resultado de las encuestas”.