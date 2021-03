No hay susceptibilidad de amparo, pues ir a clases es voluntario: Barra de Abogados

“Estas restricciones que nos han costado mucho al estado y que se desperdicien por una medida que yo considero de terquedad no tiene caso. Lo importante aquí es mantener el color verde mientras tanto la población sea vacunada”, expresó el Presidente del colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche José Alfredo Cardeña Vázquez, luego que el Presidente convocará al Estado al regreso a clases presenciales después de Semana Santa.

Explicó que, desde el ámbito legal, los ciudadanos no se podrían amparar para no regresar a clases, pero tampoco habría consecuencias si las personas deciden no llevar a sus hijos a clases presenciales. “No se percibe que pueda haber un Amparo, pues el regreso a clases es una medida de cumplimiento voluntaria. Sin embargo, los maestros como empleados ya están vacunados y se supone que entonces ellos podrán presentarse en sus centros de trabajo. sin embargo, los menores de edad pueden ser los vehículos que contagian a los familiares en el domicilio. Aquellos que tenga contacto con alguna persona que sea portadora del virus lo puede llevar a su casa”, recordó el presidente.

Pero además señalo que eso implicaría el incremento de la movilidad en la ciudad o en el estado y evidentemente va a producir un incremento en el número de contagios. Dijo que si hemos permanecido en verde es precisamente porque las medidas que se han tomado como mantener el no regreso a clases, la sana distancia.

“Como padre de familia vas a tomar la decisión si vas a enviar o no a tu hijo a clases, pero no te pueden obligar por tomar esa decisión. La única sanción que le pueden imponer a tus hijos por no ir a clases, es no acreditar el año escolar. Otra situación es que si los empleados estarán obligados a presentarse a sus centros de trabajo e impartir las clases al número de alumnos que se presenten, la obligatoriedad es de los empleados no de los alumnos. En general, dijo que los padres debemos de cuidar que nuestros hijos.