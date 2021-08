No inician y ya hay casos Covid en la secundaria de Siglo XXI

Con un llamado del cierre de la escuela, se manifestaron de manera anónima a través de carteles, docentes de la Escuela Secundaria General número 10, ubicada en la unidad habitacional Siglo 21, denunciando que dos maestros dieron positivo a Covid-19, con los cuales se tuvo contacto el lunes cuando se reactivó al retorno a los plateles para la plantilla magisterial.

Docentes muy temprano pegaron los carteles en las rejas de ingreso al plantel exigiendo a la Directora la restricción del personal derivado de los 2 compañeros que avisaron dieron positivo al virus.

“Yo me cuido y protejo a mi familia. No más propagación. Escuelas sanitarias seguras” y “Exigimos condiciones seguras. Cierren la escuela, hagan conciencia. Sean responsables, ya hay 2 casos positivos. ¡Cuántos más quieres!” fueron los llamados que se podían leer en las 3 cartulinas pegadas a la entrada de la Escuela Secundaria General.

Manifestaron también que autoridades de la Secretaría de Educación no quieren confirmar sobre los casos para tomar las medidas correspondientes, sin embargo, entre compañeros se informaron al respecto. Destacaron, de igual manera, ser padres de familia con la responsabilidad de cuidar a sus hijos “y nos quieren hacer venir al plantel…ni la escuela ni mucho menos la Seduc no garantizan condiciones seguras para un regreso presencial confiable”.

Y es que este lunes arrancan de manera presencial el periodo de preinscripciones en educación básica, de ahí que derive la preocupación de que exista un rebrote de Covid-19 al acudir no solo los docentes que tuvieron contacto con compañeros contagiados, sino de los padres de familia que vayan a cumplir con el trámite escolar.

En los carteles se colocaron los hashtags “No multitudes, no más covid-19, no cadenas de contagios, no a las clases presenciales y la salud es primero”.

Por parte de la Directora de la Escuela Secundaria General No. 10, emitió un oficio a la encargada de la supervisión de la zona 06, Norma Patricia Pacheco Quiroz, dando conocimiento de los hechos deslindándose de toda responsabilidad que pudiera suceder en lo consecutivo, toda vez, que hoy viernes está programado el taller de capacitación y el Consejo Técnico Intensivo a los docentes, solicitando el permiso para que se desarrolle de manera virtual.

Además, se destacó que de acuerdo a la presentación de los criterios y protocolos para el análisis del regreso a clases presenciales del ciclo escolar 2021-2022, en el eje 3 de acciones de organización dicta que ante cualquier caso confirmado en la familia o en el personal de cierre durante 14 días el plantel. Para casos sospechosos se cierra el grupo en el mismo periodo de tiempo; pero a pesar de la situación, se señaló que la instrucción recibida fue de continuar asistiendo a la institución educativa a realizar labores de limpieza.

Los docentes no acudieron a la escuela secundaria priorizando su salud y la de su familia, mientras que los carteles colocados muy temprano, fueron retirados, presuntamente por autoridades de la Seduc horas después, sin que previo al cierre de este rotativo el Secretario de Educación, Ricardo Koh Cambranis, fijara una postura oficial sobre el tema y las acciones que se emprenderán por los casos positivos de Covid-19 en el plantel, aún cuando se notificó al área de comunicación social, haciendo caso omiso del problema.