No le temo a nadie en el debate, estoy listo con mis propuestas: Christian

Christian Castro Bello candidato a gobernador de la coalición Va X Campeche (PAN/PRI/PRD) está listo para el debate que tendrá lugar el próximo viernes en el Centro de Convenciones. El abanderado de la alianza tripartita, refirió que esté encuentro organizado por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) será el escenario perfecto para que los candidatos y candidatas presenten todas sus propuestas.

Invitó a sus adversarios a asistir, a comparar su visión de Gobierno y que sean los campechanos quienes definan cuál es el mejor proyecto para el futuro de Campeche. “Los ciudadanos seguramente van a querer escuchar las propuestas, van a querer contrastar que hemos hecho, que han hecho todos los que aspiran a Gobernar el Estado y como han apoyado a Campeche, porque no solamente se puede levantar uno y decir quiero Gobernar Campeche, tenemos que tener muy claro las necesidades, debemos de tener propuestas claras y sólidas y creo que es un escenario para que la gente conozca a cada candidato”, declaró.

Sobre Layda Sansores San Román la candidata de Morena que ha mostrado desinterés por el debate e incluso puso en duda su participación, expuso que quizás teme a ser evidenciada, porque ella, en su dilatada carrera política nunca ha hecho nada por Campeche.

“La gente quiere saber Layda ¿Qué ha hecho por Campeche? ¿Qué ha aportado ella como senadora, como diputada federal que fue? ¿En qué ha ayudado? ¿Cuánto recurso ha bajado?”, cuestionó. Además, Christian recordó que Sansores San Román viene de gobernar la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México donde vive desde hace décadas, consideró que ese termómetro es claro, los habitantes de esa demarcación acusan una fallida gestión.

Insistió que resulta ilógico pensar que, tras un mal Gobierno, pretenda ahora apoderarse del Estado para hacer lo mismo.

Christian ¿Le temería a alguien en el Debate? Se le cuestionó. “A nadie, nosotros no tenemos que temerle a nadie, de mí pueden decir muchas cosas, pero lo que más me atacan es que soy pariente de Alejandro Moreno, de mí no pueden decir que tengo casas, que tengo gasolineras, que tengo propiedades, de mi lo único que pueden decir es que soy un joven que tiene ganas de trabajar por Campeche y así lo vamos hacer”, recalcó. Finalmente, y a 30 días de iniciar la campaña por la gubernatura, Castro Bello precisó que sigue caminando, escuchando a los ciudadanos y comprometiéndose a defender el futuro, recuperando programas que Morena eliminó y que afectan directamente a cientos de familias en los 13 municipios.