No localizables, Lavalle Maury y Caraveo Opengo

Desde que se supo de las negociaciones de Emilio Lozoya Thalman, padre de Lozoya Austin del mismo nombre, detenido en España con fines de extradición, bajo la figura de “CRITERIO DE OPORTUNIDAD”, se cimbró medio país con las delaciones que sucederían desde la perspectiva de una Libertad condicionada y alejando el peligro de su familia. Esto provocó una estampida en muchos “cuadros del calderonismo”. Entre ellos el ex senador campechano Jorge Luis Lavalle Maury, quien fue negociador en jefe de los panistas, nombrado por Ernesto Cordero entonces Presidente de la Cámara de Senadores, para la Reforma Energética y fue quien realizó todo el acuerdo para que los panistas -sobre todo los cercanos a Felipe Calderón-, con Emilio Lozoya Austin, votaran a favor de aquel preciado acuerdo del gobierno de EPN.

Ante la aceptación de la extradición de Lozoya Austin, presuntamente negociada por el ex juez español y abogado de Emilio Lozoya, Baltasar Garzón y el papá del extraditado, Emilio Lozoya Thalman, se filtró el dato de tener vídeos de políticos involucrados y recibiendo sobornos para que voten a favor de la Reforma Energética.

Jorge Luis Lavalle Maury fue Presiente de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, por lo que junto con Salvador Vega Casillas, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y otros connotados legisladores del PAN, fueron motivo de estos movimientos para que el gobierno de Enrique Peña Nieto, lograra el número de votos necesarios para una holgada aprobación de la mencionada Reforma.

Todos estos legisladores ampliamente relacionados con Felipe Calderón, enemigo histórico del Presidente López Obrador, fueron colocados en la picota, ante tal intercambio del extraditado para que bajo la figura de “Criterio de Oportunidad” -una especie de testigo colaborador protegido que ofrece un delito mayor que el delito que le imputan-, puedan ser acusados y en su caso, detenidos.

Para ello tendrían que ser “localizados” y no lo están. Por lo que tanto Jorge Luis Lavalle Maury, como su cercano colaborador Rafael Caraveo Opengo, están en ese rango. Desde hace 15 días aproximadamente, no se sabe nada de ex senador quien es o era cercano colaborador y operador de la alcaldesa de Álvaro Obregón, la señora Layda Sansores y de quien se presumía ya estaba haciendo labores de coordinador de su campaña en Campeche.

Del caso de Caraveo Opengo, quien fue Secretario Técnico de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores cuando la presidió Lavalle Maury, no solo no está LOCALIZABLE, sino que se presume fue detenido en esta ciudad de Campeche por la Fiscalía Anticorrupción y trasladado a la CDMX, porque en relación con el caso de Lozoya Austin, no se ha declarado formalmente y dudosamente habría una orden de aprehensión específicamente.

Pero no está localizable este contador y abogado que siempre ha sido el más cercano colaborador de Lavalle Maury, desde que estuvo al frente de las maquiladoras en su natal Campeche. Junto con José Cardozo, actual “Siervo de la Nación” y servidor público de la 4T, quien fue secretario particular de Lavalle Maury en la Dirección General en la Sedesol federal, Caraveo Opengo fungió como su director general adjunto. Y de ahí al Senado de la República.

Se presume que en el tema de la negociación con Emilio Lozoya Austin para la Reforma Energética, la mancuerna Lavalle-Caraveo tuvo una gran actividad en lo que acusan de cantidades industriales de recursos para lograr los votos necesarios.

Hay “N” número de registros de contratos de “asesoría” con municipios gobernados por panistas en Campeche y en otras entidades para la empresa que encabeza Caraveo Opengo, en el trienio de Carlos Rosado Ruelas y con Gutiérrez Lazarus, por ejemplo. Pero estos y más datos, de los “NO LOCALIZABLES”, con la figura de “factureros” -otro de los asuntos perseguidos por Amlo- mañana se los daremos a conocer.

Por mientras, la incipiente campaña de doña Layda Sansores, pierde un cercano colaborador con un Segundo desaparecido y un José Cardozo, tomando la SESENTENA en su casa de descanso de Pixtún, en el municipio de Champotón.

En tanto se confirma la detención del cercano colaborador de Lavalle Maury, la expectación y azoro en el panismo campechano, es muy fuerte. Y según la revista Eme Equis, Lavalle Maury ya estaría en Canadá, saliendo vía Mérida, Yucatán, del país en donde se tiene su último registro.