No politizar electoralmente las vacunas Covid

En dos años el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una campaña política permanente, afirmó la Diputada Karla Toledo Zamora, quien hizo un llamado al mandatario para que la distribución de la vacuna contra el Covid-19 no sea usado para un fin político.

La Presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, mencionó que con la salud de los mexicanos no se debe jugar y por ello el Gobierno Federal deberá garantizar la correcta distribución del medicamento sin privilegiar sus intereses políticos.

Lamentó que en la primera etapa, todo esté acaparado por la Administración federal, lo que no permite a los gobernadores comprar la vacuna para aplicarla en sus estados. “Esperemos que esto no sea otra de sus estrategias políticas, esperemos que sea la aplicación con mucho compromiso, con mucha responsabilidad y que no sea una bandera más de todas las que toma López Obrador”, declaró.

Hizo precisiones sobre la inmunización, como el hecho de que un frasco de la fabricada por la empresa Pfizer podría servir para cinco o seis dosis, lo que supone un gran reto logístico para la Secretaría de Salud federal, quien debe vigilar que esta llegue a todos los mexicanos sin desperdicio alguno. Se prevé incluso que para generar anticuerpos al SARS COV-2 cada persona requiera dos dosis, esperemos que realmente tengan buena logística de almacenamiento y aplicación.

Y agregó, “sí alguna persona no se aplica las dos dosis estaría desperdiciando la vacuna, espero que el Gobierno Federal tenga un padrón establecido, una mecánica de llevar ese control para que todas las personas que por primera vez sean vacunadas reciban la segunda dosis y no pierdan efectividad y queden inmune”.

Sobre la forma en que la vacuna se irá aplicando durante 2021, año de la llamada elección más grande de la historia, dio el beneficio de la duda, consideró como correcto que los primeros en ser atendidos sean trabajadores de la salud.