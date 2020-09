No puede vivir la ciudad en intranquilidad con autoridades municipales así: Ortega Azar

“Tristemente me di cuenta a través precisamente de las redes sociales y a través de diversos medios de comunicación, la situación que se vivió es muy triste porque desde la campaña se vinieron hechos de este tipo que iba con compañeros, pues con cuidadores no quisiera un cambio la palabra exacta, vamos a darle el beneficio de la duda, pero no puede vivir Campeche en un estado de intranquilidad como estamos viviendo en estos momentos”, sentenció la Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Esperanza Ortega Azar.

Esto, luego del zafarrancho que se suscitó con personal del Ayuntamiento de Campeche y ciudadanos de la colonia “20 de Noviembre”, por lo que dijo que si eso sucedió, también se corre el riesgo de que pueda ocurrir en otra colonia.

Indicó que las cosas se tienen que arreglar por la vía legal y que nadie esté por encima de la ley, además, sentenció que este tipo de actos no pueden volver a ocurrir mucho menos que se tenga personas lastimadas.

“Campeche es una ciudad tranquila, siempre hemos tratado de que todo sea por la vía del diálogo y la negociación, no por los golpes ni la violencia, violencia genera violencia y esa violencia nos puede llevar mañana a una desgracia”, dijo.