“No puedo afirmar que haya persecución política a Lazarus”: José Luis Flores

Yo no puedo afirmar que haya persecución política” sostuvo el Diputado José Luis Flores Pacheco respecto a los señalamientos en contra del ex alcalde panista de Carmen y actual seguidor de Morena PGL; señaló que “mientras no haya resolución, uno es libre”.Al ex alcalde en el trienio 2015-2018 se le impuso medida cautelar para no salir del Estado por estar bajo investigación por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y peculado, en respuesta a ello, la virtual candidata de Morena a la gubernatura Layda Sansores San Román salió a su defensa acusando persecución política en contra del ex panista.

Cuestionado al respecto, el líder de la bancada morenista en el Congreso del Estado sostuvo que Morena no protegerá a nadie, pero tampoco acusará sin sustento alguno, consideró que en su momento se determinará la situación legal del ex alcalde.

“Primero que nada, no hay sentencia, y mientras no haya sentencia o resolución fija simplemente estamos en proceso de investigación donde se emiten medidas cautelares, ante esto no hay definición lo que sí sostenemos nuevamente, como dice el presidente por encima de la Ley nada, y nada en contra de la Ley”, expuso.

Sin embargo, el aspirante a diputado federal consideró que los tiempos políticos son propicios para buscar formas de minimizar a aquellos personajes que tienen posibilidades de ganar.

Ante la posibilidad de PGL sea considerado para abanderar a Morena en la contienda por la Alcaldía de Carmen, refirió que la convocatoria no ha sido publicada y por ahora, tampoco existe motivo para negarle el espacio.

“Todos tienen derecho a registrarse, sí una persona tiene alguna de las limitantes que dice la propia Ley: violencia contra las mujeres, sentencia o que la ley diga que está imposibilitado allí no podrá participar, entiendo que quieren irse contra Lazarus, pero lo hacen más grande, se hace ver o notar que se le tiene miedo a Lazarus” apuntó.

Sobre el descontento que existe de parte de algunos sectores de militantes, se dijo respetuoso e incluso minimizó las renuncias que se han reportado en los últimos días, asegurando que se quedarán en Morena los que en verdad trabajan por el proyecto.