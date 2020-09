“No quiere decir que se pueda hacer lo que quieran: CCEC

“El que tengamos semáforo en color verde no quiere decir que ya puedes hacer lo que te dé la gana, eso hay que transmitírselo a la sociedad para que lo entienda muy bien, quiere decir que el riesgo de contagio ha bajado mucho de las tendencias a la baja”, sentenció el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Víctor del Rio. R de la Gala.

En entrevista dijo que, todas las personas deberán de estar bien informadas en cuanto al cambio de color el próximo lunes, pero sobre todo a seguir tomando todas las precauciones. Señaló que, este color indica que la tendencia va la baja, pero no están diciendo que ya se acabó la pandemia, entonces que las personas tenemos que seguir cuidándonos, y seguir con las medidas de seguridad como el uso, el cubre boca sana distancia, así como todo lo que se ha venido haciendo.

“Si no cumplimos los protocolos de sanidad, podría volver a cambiar, pero en sí esto representa una buena noticia para que aquí la economía de alguna manera se pueda mover de qué otra manera y recuperar poco a poco”, expresó.

Dijo que, no se puede descuidar el tema sanitario, el tema de los protocolos, porque entonces se va a revertir y esto puede darse un rebrote, pero el color verde también significa que algunas actividades ya podrán trabajar de manera más holgada, pero sin perder el protocolo, pero aun así hay que tener mucho cuidado.

Señaló que, el color verde para nada significa que la pandemia en el Estado, ya se acabó, esto no es así pues mientras no hay un antídoto o vacuna, el virus sigue latente y no se deberá de confiar.

“Si nos confiamos todos, esto nos puede salir contraproducente, entonces el llamado al sector es a no bajar la guardia a ser responsable y a trabajar muy duro, muy duro para poder salir adelante, pero trabajar coordinadamente en los tres órdenes del Gobierno, tanto como el sector privado y la sociedad”, apuntó.