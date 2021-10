No se tiene confianza en los elementos policiacos

Abuso de autoridad, corrupción, extorsión y amenazas es lo que viven los carmelitas de manos de los elementos de seguridad estatal y municipal, quienes afirman sentirse preocupados y hasta atemorizados por los elementos que más que brindar protección, son catalogados como delincuentes uniformados.

Por ello los ciudadanos hicieron un atento llamado a las autoridades municipales y se haga un examen de aptitudes, pues muchos de ellos únicamente se dedican a hostigar a los ciudadanos, mientras que no hacen nada por disminuir los altos índices delictivos que existen en el municipio.

Para la señora Luisa Sánchez Nerio, que haya más retenes que rondines en las colonias además de ser un acto anticonstitucional, es una de las acciones con las que los oficiales buscan dañar a los carmelitas y afectarlos económicamente, pues utilizan diversos pretextos para exigir dinero.

“Los policías no sirven de nada, nada más para andar pidiendo mochadas y andar inventando para meter a la gente en problemas, en vez que se pongan a cuidar la ciudad, solo se dedican a andar afectando a la gente. Porque no hacen mejor fondo es en 23 de Julio, en Bivalvo, en Arroyo. No son tontos”, externo.

En tanto, Ricardo Morales Torres, aseguró que en Carmen mientras los delincuentes son protegidos por la autoridad, los ciudadanos son amedrentados, por lo que urgió a las nuevas autoridades estar pendientes del actuar de los oficiales.

“Aquí el problema es que ellos hacen lo que quieren, nos afectan y eso no se vale, porque a los rateros y los asesinos nunca los encuentran, pero a un ciudadano común y corriente por cualquier cosa lo están buscando. Las autoridades deberán estar pendientes de esta situación”, expuso.