No se vale que LAYDA mienta a los campechanos: Karla Toledo

Solo busca espacios políticos, se olvidó de su pasado y sus pininos

En entrevista con la candidata a Diputada local por el sexto Distrito, Karla Toledo Zamora, se le preguntó sobre la importancia que tiene el debate a la gubernatura de Campeche, programado para el próximo 7 de mayo del año en curso, y qué opinaba sobre la incertidumbre que existe por parte de Layda Sansores al no querer asistir al evento.

“Me parece que los debates son muy buenos porque los ciudadanos están esperando que sus candidatos a gobernador tengan acciones y propuestas que vayan a beneficiar al Estado y sus familias, a mí me parece que si algún aspirante no quiere asistir a estos eventos, es porque verdaderamente no conoce la necesidad de Campeche, no conoce cada uno de los rincones de las colonias, de los municipios y comunidades rurales que tenemos en todo el territorio campechano. Yo no veo el por qué algún candidato no quiera asistir, considerando que es una muy buena oportunidad para demostrar el por qué quieres estar al frente de un Gobierno.

A mí me parece que Layda no debería tener miedo de enfrentarlo, sin embargo, yo creo que todo mundo conoce y sabe que lo único que le importa es tener un espacio en la política, se le ha olvidado su pasado y sus pininos, ella ha brincado de partido en partido y no se vale que nos quiera venir a mentir a todos los campechanos”, dijo.

Por otro lado, respecto al tema del regreso a clases que se dio a partir de este lunes en el estado, destacó la gran labor de las autoridades de salud y educación para poder hacer posible el Plan para la Reactivación Escalonada Mixta de los Servicios Educativos de Nivel Básico.

La Secretaría de Salud y de Educación del Gobierno del Estado de Campeche, han estado trabajando todos estos días muy fuertes para poder retornar a las escuelas. Sabemos que en algún momento tenemos que regresar, pues los casos de Covid-19 se han mantenido a la baja aquí en el Estado. Tomemos en cuenta que se está retornando en los lugares donde se considera que los niños pueden estar seguros y que las instalaciones de sus escuelas están en perfectas condiciones. Lo más importante es no poner en riesgo la salud de todas esas familias de las comunidades donde estamos retornando a clases.

“Yo creo que vamos avanzando y eso nos va a ayudar a que la educación con nuestros hijos y con nuestros niños campechanos sea de mejor calidad cada día, entonces, a mí me parece perfecto que cada escuela se esté visitando por autoridades de salud y educación para supervisar el protocolo de las medidas de prevención más importantes”, señaló.