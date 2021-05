“No solo en el TSJ hacen cochinadas”: Mujeres

Denuncian por abuso sexual a un servidor público del Poder Judicial del Estado por una ciudadana que fue víctima de acoso y agresión sexual mientras realizaba un trámite en dicha institución, debido a esto las autoridades están tomando cartas en el asunto con la respectiva investigación sobre estos actos de violencia de género.

Mujeres en general ya no están dispuestas a callar o permitir actos de violencia de ningún tipo, años de lucha pidiendo a las autoridades tomar cartas en el asunto para acabar con las agresiones y abusos, que se castigue con todo el peso de la ley por delitos en contra de las mujeres.

Entrevista con ciudadanas, nos ha dejado claro que como mujeres exigimos castigo ante cualquier acto de violencia de género.

¿Qué opina de qué servidores públicos actúen como este empleado del Tribunal que abusa de su cargo para agredir a una mujer?, ¿Qué castigo o penalidad exigiría usted para este mal servidor público?, ante este evento, ¿Qué le pediría a los candidatos a diputados locales y federales, que reformaran de las leyes para exigir penas más severas a los malos servidores?, ¿Conoce usted a mujeres que hayan sufrido este tipo de agresión y qué sintió?

Maricarmen Hernández contestó: Hay muchos servidores públicos que abusan de sus cargos para hacer sus cochinadas, primero que investiguen si tuvo culpa y si es culpable que le apliquen la ley, y sirva de ejemplo para todos los servidores públicos y al público en general, las penas más severas serían para todos los servidores públicos y no públicos sin derecho a fianza. A varias compañeras les ha pasado con sus jefes, directores, encargados etc., a la mayoría de ellas les deja secuelas para toda su vida.

Carolina Salazar dijo que es un sin vergüenza, me molesta el abuso de poder y que siempre salgan con las manos limpias los pervertidos, que lo destituyan de su cargo o lo despidan, tan siquiera una disculpa pública a la afectada (y a las que han puesto queja y demanda) y pagar con alguna sanción dependiendo la severidad del abuso, les pido a los futuros legisladores que de verdad busquen soluciones y no hagan vista gorda o dejen a la suerte a las víctimas, no es posible que sigan pasando tantos incidentes y no haya castigo a los servidores. Claro que sí conozco a mujeres que ha sufrido acosos, me ha hecho sentir impotencia y coraje, es inconcebible que sigan acosando y abusando de las mujeres.

Camila Chablé Tuz respondió: Es una pena que servidores públicos en lugar de proteger a la ciudadanía, actúen de manera contraria, deberían exhibirlos y quitarles su cargo. Pedimos el real cumplimiento de las leyes existentes, de mi parte no conozco a alguien violentada, pero es una realidad de todas las mujeres día a día.