No somos esenciales

Por: Victoria HEREDIA CHÁVEZ

Y es así que la naturaleza nos puso en nuestro lugar. No humano, no eres esencial, el mundo seguirá girando sin ti. Un elemento microscópico puede acabar contigo en menos de lo pensado.

Seas rico, pobre, clase media, obrero, pescador, tendero, empresario, no importa, este virus ataca por igual y en un tris puede terminar con tu vida atado a un respirador artificial, sin que los tuyos puedan darte el último adiós. Habrá lágrimas pero no funeral. Así de cruel es.

Suena horrible. Lo sé, pero esa es y ha sido la cruda realidad de cientos de miles de personas cuya existencia terminó meses atrás y otros más siguen dando batalla.

Puede resultar chocante, fatalista, pero, aún con todo el esfuerzo médico no todos la libran. No hay vacuna aún que nos garantice que mañana estaremos a salvo, que podremos regresar totalmente a la “normalidad”. Pero, nos queda la esperanza que, como en las películas, el fin de los días no esté próximo a vivirse, y que seguirán sumándose los casos de éxito y recuperación.

El aislamiento social ha llevado al replanteamiento de la vida misma, a la introspección. Nos ha llevado a hacer un alto, a encerrarnos para sobrevivir. Nunca como ahora había sido tan importante el “nosotros” y contradictoriamente, la distancia tan valiosa.

Sin duda alguna, hay que ver esta pandemia, como una oportunidad de cambiar nuestro entorno, una oportunidad para la transformación interna, sin idealismos, pero, con la clara visión de que algo estamos haciendo mal.

Que sea esta una lección de vida más que de muerte. Que sea la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente, de hacer del respeto empezando por nosotros mismos y a los demás forme parte inherente de nuestras vidas, y cómo queremos que sea de aquí en adelante.

Que esta pandemia que ha sacado a relucir lo mejor que tenemos como personas: la solidaridad, el apoyo y la comprensión; pero también lo peor, la intransigencia, la estigmatización, la polarización, la inconsciencia social y el yo por encima de todo, sea un camino para superar la crisis y voltear a ver lo que por ser cotidiano ignoramos.