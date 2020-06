No son tiempos de hablar de política: Diego Gutiérrez

Aunque señaló no es un tema del que se haya hablado ya rumbo al 2021, el dirigente municipal del PRI, Diego Gutiérrez Hernández, subrayó que su partido siempre ha estado abierto a las coaliciones, pero coincidió con el dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, en que estos no son tiempos de política sino de ayudar a quien más lo necesita.

“Yo lo he declarado en otras ocasiones, me parece que hoy estamos atravesando una crisis muy fuerte y muy importante de diversos tipos, y estamos concentrados apoyando a la ciudadanía y considero no es tiempo ahorita de hablar de coaliciones. Pero, no descarto ahorita que son fundamentales”.

Subrayó que “si Morena que tiene mayoría absoluta hizo coalición ya con otros partidos, los demás también tenemos que hacer coaliciones”.

No obstante, recalcó que por lo pronto el PRI desde su dirigencia nacional estatal y los municipales el interés principal es seguir llegando a los hogares de los campechanos que más se están viendo afectados por la pandemia de Covid-19 y por los estragos del ciclón tropical “Cristóbal”.

Puntualizó que siempre están en comunicación y atentos a las indicaciones del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, “hablamos de los temas de línea de trabajo, de los temas a nivel nacional para bajarlos a nivel estatal nacional, por ejemplo, implementamos que todos los Comités Municipales se utilizarán como sedes alternas de hospitales por si hubiese una saturación; y hemos estado concentrados en el apoyo a la gente, yendo a las comunidades rurales del municipio, ya fuimos a las 38 comunidades entregando despensas, sillas de ruedas, bastones”, indicó.

Gutiérrez Hernández recalcó que será a fines de este año cuando pongan sobre la mesa el tema de las coaliciones y la selección de candidatos para la elección de 2021.

En ese sentido, enfatizó que en el PRI a diferencia de otros partidos, “hay cuadros, gente que está trabajando muy duro en las calles, colonias y fraccionamientos, en las comunidades y habremos de escoger a las mejores mujeres y hombres para contender y que cumplan con los requisitos, preparación académica, carrera política, y otros factores. En el PRI los tenemos, en otros partidos no lo sé. Yo no veo nada por ahí, pero en el PRI sí tenemos y tenemos bastantes”, acotó.

Señaló además que en el PRI no andarán tras de nadie a ver si quieren ser candidatos, “tenemos candidatas y candidatos para todos los cargos de representación popular”, presumió.

Y agregó que incluso tienen escuela de cuadros especializados, preparados en el Instituto Reyes Heroles, donde a diario se imparten cursos y diplomados.