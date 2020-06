No son tiempos de pensar en alianzas: Moreno Cárdenas

No son tiempos de pensar en alianzas ni de abrir ese debate, señaló contundente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, tras recalcar que es entendible la presión que ejercen algunos grupos, pero la prioridad de su partido hoy por hoy, está concentrada en trabajar y en velar por las familias mexicanas.

Subrayó que las necesidades actuales son muchas, y que “a esta hora muchos mexicanos están pensando qué van a comer, cómo van a pagar la renta, cómo van a salir adelante, cómo van a llevar los alimentos, cómo van a ayudar a los hijos, cómo van a obtener un medicamento”, acotó.

Enfatizó que el PRI está pensando en los millones de mexicanos que se han quedado sin empleo, “esa es la preocupación del PRI, no son tiempos de hablar de coaliciones. Pero, tengo una excelente relación y lo digo con los líderes de todos los partidos políticos”.

Subrayó que la política es de acuerdos, de diálogo y de consenso y reiteró que, “en eso estamos trabajando”.

No obstante, Moreno Cárdenas no descartó que después de un análisis profundo y serio se puedan concretar coaliciones, y se pueda trabajar, dijo, en la realidad y coyuntura de cada estado, municipio y de cada distrito del país.

-Pero, a mí no me gustan las etiquetas porque no las uso mucho. Creo en un México que unido puede salir adelante. No tengo la menor duda que México unido, alcanzará su destino – manifestó.

Respecto a las críticas del Gobierno Federal al Instituto Nacional Electoral, subrayó que “una gran generación de prisas en los últimos años y en las últimas décadas ayudaron a la construcción de las instituciones de país y una de esas grandes instituciones es el INE. A quien hoy con firmeza y claridad le reitera el PRI todo el apoyo y respaldo. Nunca, nunca, vamos a levantar la mano para arremeter contra las instituciones que han llevado a México a una democracia que tenemos que mejorarla siempre, pero a una democracia y gran pluralidad”.

Expresó que, sin lugar a dudas, el PRI apoya al INE y aseveró que intentar desaparecer ese órgano, “no solo representa una ofensa a nuestra Constitución sino a los millones de mexicanos que durante años han contado cada uno de los votos. Es una ofensa a la vida democrática del mundo occidental”.

Y recalcó que quienes realizan las elecciones son los ciudadanos, “el INE organiza, prepara, capacita y convoca, y lo ha hecho de manera permanente. Hoy, el gobierno que está al frente de nuestro país llegó de manera democrática, en una elección organizada por el INE, así que hoy le reiteramos todo nuestro apoyo y nuestro respaldo a su presidente Lorenzo Córdova y a todos los consejeros, porque eso es lo que tenemos que cuidar; cuidar la democracia, cuidar el compromiso de respetar el voto libre y secreto de los ciudadanos y vamos a ir al 2021 con gran ánimo, pero, primero vamos a competir en el 2020, vamos a ganar y vamos a servir a los mexicanos”, manifestó.

El líder priista significó que el PRI tiene abiertas sus puertas para quien desee participar, siendo los únicos compromisos trabajar por México, “se acabaron los compadrazgos, para ir con las mejores propuestas, para ir con las mejores mujeres y hombres, con los mejores jóvenes”. Así como también, con los candidatos “golondrinos”, aquellos que solo se acercan en época de elecciones.

A pregunta expresa sobre la transición del PRIMor al pudor, expresó que “ya quisiera Morena tener un domingo los cuadros que tenemos en el PRI, a los gobiernos que tenemos en el PRI, a los militantes, a las mujeres, a los jóvenes. Hoy, los resultados en este país están a la vista de todos. Por eso, estamos trabajando fuerte, juntos y en equipo y el PRI tiene mujeres y hombres para ganar las elecciones como lo vamos hacer con firmeza, convicción y voluntad inquebrantable. ¡Vamos a ganar!”, concluyó.