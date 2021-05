No ven el debate, lo escucharon pero no votarían por Eliseo

Sondeo

Al hacer estas preguntas sobre el debate del pasado 7 de mayo de los candidatos a gobernador,

¿Vio el debate?, ¿Quién ganó el debate?, ¿Las acusaciones de corrupción de todos los candidatos a Eliseo como las ve usted?, ¿Votaría por Eliseo aún con tantas acusaciones de corrupción contra él? Los entrevistados coinciden en que nadie ganó el debate y no votarían por Eliseo.

Lorena Chuc dijo que no vio el debate, pero lo escuchó en la radio, no sabe quién ganó, si es un corrupto que se lo comprueben, no voy a votar por él.

Cintia Escamilla contestó que no vio el debate, no sabe quién ganó y no votaría por Elíseo.

Manuel Huchín dijo que si vio el debate, ganó Christian, Eliseo es un bandido no voy a votar por él.

Diego Pech Ek respondió que escuchó el debate en la radio, nadie lo ganó, hay muchas acusaciones en su contra, no voy a votar por Eliseo.

María Dolores Xool dijo que vio la mitad del debate, nadie lo ganó y si votaría por Eliseo.