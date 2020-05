Nueva normalidad se aplicará en México y en todo el mundo

Esta “nueva normalidad” que se señala ahora con la reanudación de actividades sociales, educativas y económicas en forma gradual, tras casi 60 días de cuarentena por el Covid-19, no solo se establecerá en México sino a nivel mundial, señaló la Coordinadora estatal del programa de Sistema de Alerta Temprana (Sisat), Margarita Nelly Duarte Quijano.

“Después de esta pandemia ningún país, ningún estado, ningún municipio va a ser igual, porque no se ha encontrado la vacuna y mientras no haya una, tendremos que seguir guardando nuestra sana distancia, no habrá actos multitudinarios, y hasta los mínimos actos protocolarios, será todo de manera virtual. Esa es la nueva realidad digo yo”, apuntó.

Enfatizó que al menos por un largo tiempo, tendremos que aprender a vivir esa nueva normalidad con el uso obligatorio del cubrebocas y todas las medidas sanitarias que estamos llevando hasta ahora.

“Mientras no se encuentre una vacuna para este mal, así tendremos que estar en todo el mundo. China, ya hasta habían festejado que ya habían erradico el virus, en el primer lugar donde se presentó el contagio y ya tienen una nueva oleada. Y así va a suceder aquí”.

Auguró que habrá temporadas en que los índices de contagiados por coronavirus disminuyan, pero en tanto no haya cura, estaremos expuestos a contagiarnos si no continuamos con las recomendaciones del Sector Salud.

De la “nueva normalidad” que habla el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Duarte Quijano coincidió en que será una realidad muy diferente a la que conocimos, donde no se le daba tanta importancia a ciertos hábitos de higiene, como el lavado constante de las manos o el estornudo de cortesía, y en la que definitivamente se tendrá que restringir por mucho el saludo de mano.